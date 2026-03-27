STATE OF MISSISSIPPI, County of Attala, I, Hart Pettit, Tax Collector of Attala County, in said state, will sell on the first Monday of April (April 6, 2026) at 8:30 a.m. and ending ad 4:30 p.m. and continue from day to day until completed on the GOVEASE website, WWW.GOVEASE.COM/AUCTIONS to the highest bidder or bidders if any there be, all the following described lands, situated in said County, on which the taxes remain unpaid at that date, to wit:
Pursuant to Mississippi code 27-41-49 to 27-41-89, as amended, the Attala County Tax Collector will conduct an online tax sale. The GOVEASE website will allow bidders to submit bids, view and download auction results.
Interested bidders should register on the GOVEASE website prior to April 3, 2026. Property listings will be posted on the website on April 4, 2026, and early bidding can begin. Please utilize customer support on the website if you need help getting registered. The Tax Collector, Hart Pettit, is available to offer additional assistance.
ATTALA COUNTY
Tax Sale Listing - Real Property
------------------------
1305 214 C 0002000
Receipt # 2025 - 1
A & W MEDICAL NETWORKING
N 1/2 LOT 14 & LOT 15
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 791/ 239
TAX: $72.61 FEES: $0.36
TOTAL: $72.97
------------------------
1209 320 0001003
Receipt # 2025 - 6
ABLES CHARLIE
LOT (30X76) IN NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 32/14/08 DEED BK/PG: 885/ 227
TAX: $422.10 FEES: $2.11
TOTAL: $424.21
-------------
0809 310 0014002
Receipt # 2025 - 28
ABLES SUSAN A
TRACT NW 1/4 N RD
S/T/R: 31/15/07 DEED BK/PG: 777/ 458
TAX: $325.62 FEES: $1.63
TOTAL: $327.25
-------------
1305 214 D 0029000
Receipt # 2025 - 40
ADAMS AVERY
LOT 19 BLK F
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 687/ 469
TAX: $16.95 FEES: $0.08
TOTAL: $17.03
-----------------------------------
1305 214 D 0030000
Receipt # 2025 - 41
ADAMS AVERY
LOTS 20-21 BLK F
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 687/ 469
TAX: $478.91 FEES: $2.39
TOTAL: $481.30
------------------------
1305 213 F 0013000
Receipt # 2025 - 42
ADAMS AVERY(LE) ADAMS AVERY M(REM)
PT LOT 153
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 835/ 170
TAX: $194.95 FEES: $0.97
TOTAL: $195.92
------------------------
1402 030 0007000
Receipt # 2025 - 53
ADAMS DAVID ETAL
PT IN S 1/2 NE 1/4
S/T/R: 3/14/06 DEED BK/PG: 893/ 211
TAX: $44.85 FEES: $0.22
TOTAL: $45.07
------------------------
1308 282 E 0010000
Receipt # 2025 - 79
ADAMS PATRICIA F
LOT 16 BLK B
MAGNOLIA TERRACE SUB PT 2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 649/ 637
TAX: $126.43 FEES: $0.63
TOTAL: $127.06
------------------------
1308 282 B 0023000
Receipt # 2025 - 86
ADAMS STEPHEN
LOT 33
CRAWLEY SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 859/ 133
TAX: $78.55 FEES: $0.39
TOTAL: $78.94
------------------------
1307 350 0063000
Receipt # 2025 - 153
ALDERMAN GERALD D
TRACT IN W 1/2 SW 1/4
S/T/R: 35/14/07 DEED BK/PG: 337/ 128
TAX: $190.30 FEES: $0.95
TOTAL: $191.25
------------------------
2109 320 0013000
Receipt # 2025 - 154
ALDERMAN JERRY D
E 1/2 E 1/2 SE 1/4
S/T/R: 32/13/08 DEED BK/PG: 535/ 267
TAX: $168.41 FEES: $0.84
TOTAL: $169.25
------------------------
1805 210 0002000
Receipt # 2025 - 157
ALDY JEAN C LIVING TRUST
SE 1/4 NE 1/4 & PT E 1/2 W 1/2
NE 1/4
NE 1/4 & N 1/2 SE 1/4
S/T/R: 21/13/05 DEED BK/PG: 887/ 98
TAX: $1,629.51 FEES: $8.15
TOTAL: $1,637.66
------------------------
1805 220 0008001
Receipt # 2025 - 158
ALDY JEAN C LIVING TRUST
PT SW 1/4 NW 1/4 W OF CRK
S/T/R: 22/13/05 DEED BK/PG: 887/ 98
TAX: $63.21 FEES: $0.32
TOTAL: $63.53
------------------------
1304 204 B 0035000
Receipt # 2025 - 205
ALEXANDER GORDON
PT LOT 384
MERCER
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: WBCCC/ 205
TAX: $1,418.35 FEES: $7.09
TOTAL: $1,425.44
------------------------
1305 211 D 0008000
Receipt # 2025 - 208
ALEXANDER JIM *EST* & BARBARA
LOT 70
GREENACRE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 116/ 503
TAX: $139.86 FEES: $0.70
TOTAL: $140.56
------------------------
1508 340 0001000
Receipt # 2025 - 283
ALLEN JAMES MICHAEL
N 1/2 N 1/2 NE 1/4 & N 1/2
NE 1/4 NW 1/4 LESS RR
S/T/R: 34/14/05 DEED BK/PG: 777/ 111
TAX: $262.69 FEES: $1.31
TOTAL: $264.00
------------------------
0904 200 0008000
Receipt # 2025 - 316
ALLEN POLLY BELL ETAL
PT SW 1/4 SE 1/4 N OF RD
S/T/R: 20/15/08 DEED BK/PG: 927/ 280
TAX: $584.12 FEES: $2.92
TOTAL: $587.04
------------------------
1305 164 A 0027006
Receipt # 2025 - 324
ALLEN SHANE
LOT 6 BLK A
HILLVIEW SUBDIV PT 2
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 857/ 544
TAX: $1,293.47 FEES: $6.47
TOTAL: $1,299.94
------------------------
1305 211 E 0045000
Receipt # 2025 - 326
ALLEN SHANE PHILIP
LOTS 11-12 BLK A
EASTVIEW SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 859/ 159
TAX: $716.66 FEES: $3.58
TOTAL: $720.24
------------------------
2106 240 0008000
Receipt # 2025 - 353
ALSTON BOBBIE A
PT SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 24/13/08 DEED BK/PG: 679/ 657
TAX: $409.77 FEES: $2.05
TOTAL: $411.82
------------------------
0908 330 0031001
Receipt # 2025 - 358
ALSTON EVERLENA ESTATE
PT S 1/2 S 1/2
S/T/R: 33/15/08 DEED BK/PG: 635/ 549
TAX: $61.04 FEES: $0.31
TOTAL: $61.35
------------------------
0908 274 B 0044000
Receipt # 2025 - 364
ALSTON KIMBERLY DAWN
LOT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 875/ 590
TAX: $281.50 FEES: $1.41
TOTAL: $282.91
------------------------
1901 110 0009001
Receipt # 2025 - 391
ANDERSON JUDY & TABATHA
PT N 1/2 SW 1/4 SW 1/4 N OF RD
S/T/R: 11/13/06 DEED BK/PG: 665/ 244
TAX: $40.99 FEES: $0.20
TOTAL: $41.19
------------------------
1304 204 B 0017000
Receipt # 2025 - 401
ANDREWS DONNY H ET UX TERI L
LOT 5
WEST OAK TERRACE
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 655/ 459
TAX: $58.49 FEES: $0.29
TOTAL: $58.78
------------------------
1304 201 D 0031000
Receipt # 2025 - 404
ANDREWS TERI
PT LOTS 207 221 & 222
MERCER
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 897/ 310
TAX: $624.55 FEES: $3.12
TOTAL: $627.67
------------------------
1204 170 0002006
Receipt # 2025 - 457
ARMSTRONG JOSEPH
PT E 1/2 E 1/2
S/T/R: 17/14/08 DEED BK/PG: 937/ 647
TAX: $90.84 FEES: $0.45
TOTAL: $91.29
------------------------
1204 170 0003002
Receipt # 2025 - 461
ARMSTRONG LAURA G
PT E 1/2 NW 1/4 SE 1/4 E OF RD
S/T/R: 17/14/08 DEED BK/PG: 695/ 476
TAX: $55.58 FEES: $0.28
TOTAL: $55.86
------------------------
0402 090 0010000
Receipt # 2025 - 511
ARNOLD JEFFERY
PT SE 1/4 SE 1/4 S RD
S/T/R: 9/16/06 DEED BK/PG: 913/ 481
TAX: $303.67 FEES: $1.52
TOTAL: $305.19
------------------------
1304 203 C 0007000
Receipt # 2025 - 633
ATTALA ENGINEERING INC
LOT IN NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 485/ 681
TAX: $105.95 FEES: $0.53
TOTAL: $106.48
------------------------
1304 174 B 0004000
Receipt # 2025 - 650
ATWOOD & ATWOOD INVESTMENT LLC ETAL
PT NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 841/ 208
TAX: $399.35 FEES: $2.00
TOTAL: $401.35
------------------------
1302 030 0035001
Receipt # 2025 - 654
ATWOOD & ATWOOD INVESTMENTS LLC
PT N 1/2 SE 1/4 S OF ROAD
S/T/R: 3/14/07 DEED BK/PG: 837/ 179
TAX: $172.13 FEES: $0.86
TOTAL: $172.99
------------------------
1302 030 0041000
Receipt # 2025 - 656
ATWOOD & ATWOOD INVESTMENTS LLC
TRACT IN S 1/2 SE 1/4 LOTS 23
& 24
S/T/R: 3/14/07 DEED BK/PG: 837/ 162
TAX: $94.88 FEES: $0.47
TOTAL: $95.35
------------------------
1304 171 0008000
Receipt # 2025 - 664
ATWOOD & ATWOOD INVESTMENTS LLC ETAL
PT W 1/2 NE 1/4 S OF HWY
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 841/ 208
TAX: $347.02 FEES: $1.74
TOTAL: $348.76
------------------------
1405 150 001000I
Receipt # 2025 - 665
ATWOOD CADE
IMPROVEMENT ONLY
S/T/R: 15/14/06 DEED BK/PG: /
TAX: $972.54 FEES: $4.86
TOTAL: $977.40
------------------------
1305 153 0057005
Receipt # 2025 - 715
ATWOOD WILLIAM D ETUX ROSEMARY E
PT S 1/2 SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 719/ 200
TAX: $43.93 FEES: $0.22
TOTAL: $44.15
------------------------
1305 222 B 0012000
Receipt # 2025 - 725
AUGHTMAN MADELYN CLAIRE
LOT 11 BLK B
HIGHLAND PARK SUB
S/T/R: 22/14/07 DEED BK/PG: 929/ 251
TAX: $1,769.69 FEES: $8.85
TOTAL: $1,778.54
------------------------
1607 250 0002000
Receipt # 2025 - 764
B & A PROPERTIES OF CARTHAGE LLC
TRACT SE 1/4 N OF RD
S/T/R: 25/14/04 DEED BK/PG: 929/ 535
TAX: $548.71 FEES: $2.74
TOTAL: $551.45
------------------------
0907 360 0004001
Receipt # 2025 - 794
BAILEY RUBY NELL
PT SW 1/4 NW 1/4 N OF RD
S/T/R: 36/15/08 DEED BK/PG: 417/ 591
TAX: $9.97 FEES: $0.05
TOTAL: $10.02
------------------------
1201 010 0009001
Receipt # 2025 - 804
BAIN JAMES E JR
PT E 1/2 NW 1/4 S RD & PT SW
1/4 NE 1/4 S RD
PT SW 1/4 NE 1/4 S RD
S/T/R: 1/14/08 DEED BK/PG: 881/ 56
TAX: $26.63 FEES: $0.13
TOTAL: $26.76
------------------------
1201 010 0009003
Receipt # 2025 - 805
BAIN JAMES E JR ETUX BOBBIE
PT E 1/2 SE 1/4 NW 1/4 &
PT SW 1/4 NE 1/4 W OF RD
S/T/R: 1/14/08 DEED BK/PG: 745/ 524
TAX: $754.87 FEES: $3.77
TOTAL: $758.64
------------------------
1205 150 0005002
Receipt # 2025 - 839
BAIN SUZIE A
PT SW 1/4 NE 1/4 N OF RD
S/T/R: 15/14/08 DEED BK/PG: 761/ 305
TAX: $212.26 FEES: $1.06
TOTAL: $213.32
------------------------
1802 030 0009003
Receipt # 2025 - 855
BALL ASHER ATAD
1 AC PT NE 1/4 SE 1/4 E OF RD
S/T/R: 3/13/05 DEED BK/PG: 931/ 84
TAX: $76.30 FEES: $0.38
TOTAL: $76.68
------------------------
1508 280 0001000
Receipt # 2025 - 858
BALL BRENDA FAYE
PT N 1/2 NE 1/4 E OF RD
S/T/R: 28/14/05 DEED BK/PG: 659/ 487
TAX: $358.08 FEES: $1.79
TOTAL: $359.87
------------------------
1802 100 0015000
Receipt # 2025 - 860
BALL MARCUS ETUX JASMINE
TRACT IN NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 10/13/05 DEED BK/PG: 825/ 229
TAX: $151.71 FEES: $0.76
TOTAL: $152.47
------------------------
1305 163 F 0025001
Receipt # 2025 - 897
BANKS BRENDA ETAL
LOT 11 BLK C
16 SECTION LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 799/ 56
TAX: $1,037.20 FEES: $5.19
TOTAL: $1,042.39
------------------------
1305 212 BB 0003000
Receipt # 2025 - 904
BAR II LLC
PT LOT 27
MERCER SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 899/ 577
TAX: $1,158.41 FEES: $5.79
TOTAL: $1,164.20
------------------------
0908 330 0040000
Receipt # 2025 - 962
BARKSDALE FLORENCE *EST*
LOT E 1/2 SE 1/4
S/T/R: 33/15/08 DEED BK/PG: 328/ 91
TAX: $24.42 FEES: $0.12
TOTAL: $24.54
------------------------
1309 291 C 0007000
Receipt # 2025 - 1002
BARNETTE EMILY B & PRINCE PAUL
LOT 9 & PT LOT 10
HUGHES WEST SOUTH ST ADDN
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 881/ 565
TAX: $730.51 FEES: $3.65
TOTAL: $734.16
------------------------
1305 213 F 0032002
Receipt # 2025 - 1015
BARRETT CHRISTINA ESTATE
PT LOT 377
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 847/ 192
TAX: $1,342.21 FEES: $6.71
TOTAL: $1,348.92
------------------------
0809 300 0014000
Receipt # 2025 - 1019
BARRETT GASTON
PT SW 1/4 N & E OF HWY 35
S/T/R: 30/15/07 DEED BK/PG: 809/ 657
TAX: $69.55 FEES: $0.35
TOTAL: $69.90
------------------------
1305 212 D 0033000
Receipt # 2025 - 1020
BARRETT GASTON
PT LOT 186
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 647/ 379
TAX: $10.60 FEES: $0.05
TOTAL: $10.65
------------------------
0908 342 B 0015001
Receipt # 2025 - 1022
BARRETT KAREN ETVIR STEVEN
LOT W 1/2 NW 1/4
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 645/ 126
TAX: $9.20 FEES: $0.05
TOTAL: $9.25
------------------------
0908 342 B 0030000
Receipt # 2025 - 1023
BARRETT KAREN ETVIR STEVEN
LOT SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 645/ 126
TAX: $490.49 FEES: $2.45
TOTAL: $492.94
------------------------
2107 360 0007000
Receipt # 2025 - 1033
BARROW CHRISTY L
LOT NE COR NE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 36/13/08 DEED BK/PG: 857/ 416
TAX: $79.04 FEES: $0.40
TOTAL: $79.44
------------------------
1508 280 0004000
Receipt # 2025 - 1039
BARRY DAISY CARR ESTATE
PT SE 1/4 NE 1/4 E RD
S/T/R: 28/14/05 DEED BK/PG: 301/ 94
TAX: $97.81 FEES: $0.49
TOTAL: $98.30
------------------------
2004 180 0017000
Receipt # 2025 - 1047
BARTON PERRY
E 26 AC SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 18/13/07 DEED BK/PG: 711/ 180
TAX: $70.91 FEES: $0.35
TOTAL: $71.26
------------------------
1902 100 0005002
Receipt # 2025 - 1143
BEARD CHRISTOPHER E ETUX LOGAN E
PT S 1/2 SW 1/4
S/T/R: 10/13/06 DEED BK/PG: 937/ 364
TAX: $27.37 FEES: $0.14
TOTAL: $27.51
------------------------
1905 150 0005001
Receipt # 2025 - 1144
BEARD CHRISTOPHER E ETUX LOGAN E
PT N 1/2 NW 1/4
S/T/R: 15/13/06 DEED BK/PG: 937/ 364
TAX: $55.24 FEES: $0.28
TOTAL: $55.52
------------------------
1309 292 0043000
Receipt # 2025 - 1153
BEAUCHAMP ROSE
TRACT W 1/2 NW 1/4 NW 1/4 W/S
BURDINE RD & S/S HWY 12 BUS RT
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 783/ 444
TAX: $527.22 FEES: $2.64
TOTAL: $529.86
------------------------
1309 301 0018000
Receipt # 2025 - 1156
BEAUCHAMP THOMAS
LOT E 1/2 NE 1/4 ON E/S OF
RABBIT RUN RD
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 917/ 603
TAX: $24.42 FEES: $0.12
TOTAL: $24.54
------------------------
1305 211 G 0026000
Receipt # 2025 - 1170
BEJARANO JERY & BETHZAIDA
PT LOT 308
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 893/ 388
TAX: $2,654.46 FEES: $13.27
TOTAL: $2,667.73
------------------------
1305 212 D 0035000
Receipt # 2025 - 1205
BELL ANNIE LEE MRS
PT LOT 186
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 116/ 282
TAX: $114.57 FEES: $0.57
TOTAL: $115.14
------------------------
2006 240 0020003
Receipt # 2025 - 1207
BELL AVERY SHANE ETUX LAURI
16.12 AC IN SW 1/4 SE 1/4 N OF
RD
S/T/R: 24/13/07 DEED BK/PG: 913/ 323
TAX: $23.71 FEES: $0.12
TOTAL: $23.83
------------------------
1305 163 F 0038000
Receipt # 2025 - 1208
BELL BARBARA
LOTS 17 & 21 BLK C
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: LB-12/ 181
TAX: $119.23 FEES: $0.60
TOTAL: $119.83
------------------------
1305 163 B 0026000
Receipt # 2025 - 1209
BELL BARBARA(LE) BELL TINA(REM)
LOT 3 BLK A ROCKDALE SUB
PT LOTS 9 & 11 BLK Y
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 765/ 390
TAX: $439.25 FEES: $2.20
TOTAL: $441.45
------------------------
0108 330 0008001
Receipt # 2025 - 1210
BELL BETTY HICKS
LOT IN SW 1/4 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 33/16/09 DEED BK/PG: 551/ 250
TAX: $599.60 FEES: $3.00
TOTAL: $602.60
------------------------
0905 220 0005001
Receipt # 2025 - 1236
BELL ELIZABETH TISDALE ESTATE
PT NW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 22/15/08 DEED BK/PG: 507/ 51
TAX: $22.89 FEES: $0.11
TOTAL: $23.00
------------------------
2001 120 0028001
Receipt # 2025 - 1242
BELL IRWIN E ESTATE
PT OF SW 1/4 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 12/13/07 DEED BK/PG: 551/ 60
TAX: $69.49 FEES: $0.35
TOTAL: $69.84
------------------------
1305 161 0001000
Receipt # 2025 - 1267
BELL MELVIN & PATRICIA
TRACT IN NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 871/ 153
TAX: $376.20 FEES: $1.88
TOTAL: $378.08
------------------------
0105 160 0003000
Receipt # 2025 - 1271
BELL MICHAEL
PT NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 16/16/09 DEED BK/PG: LB-10/ 441
TAX: $107.25 FEES: $0.54
TOTAL: $107.79
------------------------
1305 152 0012001
Receipt # 2025 - 1273
BELL PATRICIA P
18.98 AC IN E 1/2 W 1/2 NW 1/4
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 911/ 186
TAX: $57.72 FEES: $0.29
TOTAL: $58.01
------------------------
0905 220 0006000
Receipt # 2025 - 1274
BELL PAUL DUDLEY ESTATE
TRACT PT NW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 22/15/08 DEED BK/PG: 507/ 48
TAX: $548.32 FEES: $2.74
TOTAL: $551.06
------------------------
1304 202 0036000
Receipt # 2025 - 1284
BELL WALTER
LOTS 44-45 BLK 1
LANDRUM SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 683/ 116
TAX: $45.07 FEES: $0.23
TOTAL: $45.30
------------------------
1305 211 C 0006001
Receipt # 2025 - 1285
BELL WALTER
LOT 35
GREEN ACRES SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 689/ 554
TAX: $160.20 FEES: $0.80
TOTAL: $161.00
------------------------
1508 330 0024001
Receipt # 2025 - 1318
BENTLEY BETTY C
PT E 1/2 E 1/2 NW 1/4 & PT
W 1/2 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 33/14/05 DEED BK/PG: 727/ 33
TAX: $1,962.06 FEES: $9.81
TOTAL: $1,971.87
------------------------
1305 223 B 0028000
Receipt # 2025 - 1356
BHAKTA ANIL RATILAL
LOT 23 BLK E
HIGHLAND PARK SUB
S/T/R: 22/14/07 DEED BK/PG: 797/ 310
TAX: $2,283.63 FEES: $11.42
TOTAL: $2,295.05
------------------------
1202 100 0016000
Receipt # 2025 - 1399
BISHOP APRIL ET VIR JONATHAN
PT SW 1/4 SE 1/4 W RD
S/T/R: 10/14/08 DEED BK/PG: 637/ 409
TAX: $65.62 FEES: $0.33
TOTAL: $65.95
------------------------
1508 270 0004000
Receipt # 2025 - 1409
BISHOP CHAD & BARBARA
66.24 AC IN S 1/2 N 1/2 NW 1/4
& IN N 1/2 S 1/2 NW 1/4
S/T/R: 27/14/05 DEED BK/PG: 931/ 86
TAX: $178.39 FEES: $0.89
TOTAL: $179.28
------------------------
0908 274 A 0027000
Receipt # 2025 - 1422
BISHOP JONATHAN ETUX APRIL
LOTS 13-14 BLK B
JOHNSON SUB
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 845/ 448
TAX: $52.53 FEES: $0.26
TOTAL: $52.79
------------------------
0908 341 A 0039000
Receipt # 2025 - 1425
BISHOP RACHEL
LOT NW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 921/ 502
TAX: $537.93 FEES: $2.69
TOTAL: $540.62
------------------------
1008 340 0006000
Receipt # 2025 - 1437
BLACK BARBARA S ESTATE
TRACT IN N 1/2 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 34/15/09 DEED BK/PG: 345/ 496
TAX: $547.59 FEES: $2.74
TOTAL: $550.33
------------------------
1008 340 0006001
Receipt # 2025 - 1438
BLACK BARBARA S ESTATE
PT NW 1/4 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 34/15/09 DEED BK/PG: 603/ 574
TAX: $76.30 FEES: $0.38
TOTAL: $76.68
------------------------
1309 291 B 0029001
Receipt # 2025 - 1453
BLACK FOOTE LLC
PT N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 863/ 155
TAX: $190.71 FEES: $0.95
TOTAL: $191.66
------------------------
2208 270 0009001
Receipt # 2025 - 1469
BLACK KATHERYNE L ETVIR GLENN
PT N 1/2 SW 1/4 SE 1/4 W OF RD
S/T/R: 27/13/09 DEED BK/PG: 463/ 545
TAX: $64.40 FEES: $0.32
TOTAL: $64.72
------------------------
0908 273 0002000
Receipt # 2025 - 1500
BLACK SUSAN ETAL
TRACT IN NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 855/ 228
TAX: $858.29 FEES: $4.29
TOTAL: $862.58
------------------------
1308 340 0049003
Receipt # 2025 - 1526
BLAINE MANZA CLAIRE LINDSAY
PT E 1/2 NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 34/14/07 DEED BK/PG: 891/ 234
TAX: $775.15 FEES: $3.88
TOTAL: $779.03
------------------------
1305 214 C 0013000
Receipt # 2025 - 1544
BLAKE CAROLYN
LOTS 19-20 BLK A
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 869/ 641
TAX: $99.74 FEES: $0.50
TOTAL: $100.24
------------------------
2203 080 0010000
Receipt # 2025 - 1552
BLANTON JAMES
2 AC IN SW 1/4 SE 1/4 E OF HWY
S/T/R: 8/13/09 DEED BK/PG: 841/ 249
TAX: $444.65 FEES: $2.22
TOTAL: $446.87
------------------------
1907 350 0009000
Receipt # 2025 - 1557
BLASINGAME BARBARA MOORE
PT SW 1/4 NE 1/4 E RD & PT
E 1/2 W 1/2 SE 1/4
S/T/R: 35/13/06 DEED BK/PG: 835/ 653
TAX: $94.68 FEES: $0.47
TOTAL: $95.15
------------------------
1304 201 B 0071001
Receipt # 2025 - 1579
BOAZ TAX SALE PROPERTIES LLC
PT LOT IN NW 1/4 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 903/ 149
TAX: $1,114.90 FEES: $5.57
TOTAL: $1,120.47
------------------------
2004 180 0008001
Receipt # 2025 - 1580
BOAZ TAX SALE PROPERTIES LLC
PT S 1/2 NE 1/4 W OF RD
S/T/R: 18/13/07 DEED BK/PG: 871/ 141
TAX: $492.47 FEES: $2.46
TOTAL: $494.93
------------------------
0903 070 0002004
Receipt # 2025 - 1587
BONAVENTURE CHARLES D ESTATE
1.42 AC PT E 1/2 NE 1/4
S/T/R: 7/15/08 DEED BK/PG: 769/ 510
TAX: $50.36 FEES: $0.25
TOTAL: $50.61
------------------------
1407 250 0024000
Receipt # 2025 - 1616
BOWIE AMY ET AL
1 A E 1/2 NW 1/4
S/T/R: 25/14/06 DEED BK/PG: 443/ 644
TAX: $30.61 FEES: $0.15
TOTAL: $30.76
------------------------
0107 353 0006000
Receipt # 2025 - 1659
BOYKIN NELL
TRACT NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 35/16/09 DEED BK/PG: 679/ 281
TAX: $18.75 FEES: $0.09
TOTAL: $18.84
------------------------
1909 310 0003000
Receipt # 2025 - 1674
BRANCH FAYE R
E 1/2 NW 1/4 LESS PT W/S
S/T/R: 31/13/06 DEED BK/PG: 463/ 387
TAX: $257.17 FEES: $1.29
TOTAL: $258.46
------------------------
1909 310 0007001
Receipt # 2025 - 1675
BRANCH FAYE R
PT NE 1/4 SW 1/4 PT NW 1/4
SE 1/4 & PT W 1/2 NE 1/4
S/T/R: 31/13/06 DEED BK/PG: 479/ 458
TAX: $98.80 FEES: $0.49
TOTAL: $99.29
------------------------
1408 334 0023000
Receipt # 2025 - 1722
BRANCH WILLIAM MICHAEL
TRACT IN SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 33/14/06 DEED BK/PG: 769/ 77
TAX: $803.16 FEES: $4.02
TOTAL: $807.18
------------------------
1308 281 A 0053000
Receipt # 2025 - 1736
BRANNING MISTY S
LOT 15 & PT LOT 16 BLK D
CHEROKEE HEIGHTS SUB PT 2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 827/ 104
TAX: $722.65 FEES: $3.61
TOTAL: $726.26
------------------------
1903 050 0020000
Receipt # 2025 - 1737
BRANTLEY BETTY ANN DICKENS ESTATE
NW 1/4 SE 1/4 LESS TRACTS
S/T/R: 5/13/06 DEED BK/PG: 349/ 53
TAX: $118.25 FEES: $0.59
TOTAL: $118.84
------------------------
1407 250 0023000
Receipt # 2025 - 1754
BRANTLEY MAE FRANCIS ESTATE
1 A SW COR E 1/2 NW 1/4
S/T/R: 25/14/06 DEED BK/PG: 493/ 599
TAX: $138.25 FEES: $0.69
TOTAL: $138.94
------------------------
2205 150 0008000
Receipt # 2025 - 1795
BREAZEALE ELIZABETH O EST
TRACT IN SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 15/13/09 DEED BK/PG: 367/ 327
TAX: $427.67 FEES: $2.14
TOTAL: $429.81
------------------------
1304 203 A 0020000
Receipt # 2025 - 1816
BREAZEALE STEVEN MARK
PT LOT 318
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 803/ 330
TAX: $1,134.12 FEES: $5.67
TOTAL: $1,139.79
------------------------
1305 214 B 0021000
Receipt # 2025 - 1853
BRIDGES FORREST M
LOT 45 BLK 2
DOTY SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 693/ 418
TAX: $32.07 FEES: $0.16
TOTAL: $32.23
------------------------
1305 211 F 0009000
Receipt # 2025 - 1868
BRITT BARNES REALTY GROUP LLC
LOTS 19-20-21 BLK B
EASTVIEW SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 761/ 526
TAX: $1,128.32 FEES: $5.64
TOTAL: $1,133.96
------------------------
1304 174 A 0005000
Receipt # 2025 - 1869
BRITT BARNES REALTY LLC
LOT W OF N WELLS ST
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 923/ 4
TAX: $567.76 FEES: $2.84
TOTAL: $570.60
------------------------
1304 174 C 0026000
Receipt # 2025 - 1870
BRITT BARNES REALTY LLC
LOT 13
HOWELL SUB
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 921/ 275
TAX: $1,197.12 FEES: $5.99
TOTAL: $1,203.11
------------------------
1304 202 0077000
Receipt # 2025 - 1871
BRITT BARNES REALTY LLC
LOTS 24 THRU 28 BLK 3
LANDRUM SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 831/ 311
TAX: $194.67 FEES: $0.97
TOTAL: $195.64
------------------------
1305 211 B 0001000
Receipt # 2025 - 1872
BRITT BARNES REALTY LLC
LOT 12 BLK 2
SUNRISE ADDN 2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 869/ 159
TAX: $929.84 FEES: $4.65
TOTAL: $934.49
------------------------
1305 211 B 0008000
Receipt # 2025 - 1873
BRITT BARNES REALTY LLC
PT LOTS 1-2 BLK 2
SUNRISE ADDN 2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 859/ 125
TAX: $779.39 FEES: $3.90
TOTAL: $783.29
------------------------
1305 211 E 0020000
Receipt # 2025 - 1874
BRITT BARNES REALTY LLC
LOT 5 BLK C
MEEK SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 889/ 270
TAX: $809.05 FEES: $4.05
TOTAL: $813.10
------------------------
1305 212 B 0004000
Receipt # 2025 - 1875
BRITT BARNES REALTY LLC
PT LOT 300
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 815/ 274
TAX: $1,137.51 FEES: $5.69
TOTAL: $1,143.20
------------------------
1305 212 B 0008000
Receipt # 2025 - 1876
BRITT BARNES REALTY LLC
PT LOT 178
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 857/ 77
TAX: $1,192.88 FEES: $5.96
TOTAL: $1,198.84
------------------------
1305 212 BC 0008000
Receipt # 2025 - 1877
BRITT BARNES REALTY LLC
PT LOTS 29-30
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 913/ 551
TAX: $1,559.06 FEES: $7.80
TOTAL: $1,566.86
------------------------
1305 213 C 0038000
Receipt # 2025 - 1878
BRITT BARNES REALTY LLC
PT LOTS 11-12
POTTS SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 859/ 122
TAX: $1,303.50 FEES: $6.52
TOTAL: $1,310.02
------------------------
1305 214 C 0036000
Receipt # 2025 - 1899
BROOKS H L ESTATE & LOUVISE ESTATE
PT LOTS 15-16 BLK B
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 229/ 232
TAX: $47.89 FEES: $0.24
TOTAL: $48.13
------------------------
1304 171 0043000
Receipt # 2025 - 1904
BROOKS MARY ANN SHARKEY ESTATE
LOT W SIDE N WELLS ST
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 365/ 437
TAX: $640.05 FEES: $3.20
TOTAL: $643.25
------------------------
1304 201 B 0034000
Receipt # 2025 - 1919
BROWN ASHLEY COFFEE
E 1/2 LOT 61 & PT ABANDONED ST
ROW-JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 885/ 270
TAX: $747.46 FEES: $3.74
TOTAL: $751.20
------------------------
1509 300 0006002
Receipt # 2025 - 1975
BROWN LEONARD EARL ET UX BETTIE
PT N 1/2 NW 1/4
S/T/R: 30/14/05 DEED BK/PG: 511/ 253
TAX: $297.68 FEES: $1.49
TOTAL: $299.17
------------------------
2002 030 0043004
Receipt # 2025 - 1976
BROWN LILLIE ESTATE
PT S 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/07 DEED BK/PG: 671/ 31
TAX: $337.74 FEES: $1.69
TOTAL: $339.43
------------------------
1801 020 0004000
Receipt # 2025 - 1978
BROWN MARY ALICE
TRACT IN NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 2/13/05 DEED BK/PG: 323/ 75
TAX: $502.44 FEES: $2.51
TOTAL: $504.95
------------------------
1801 010 0006000
Receipt # 2025 - 1995
BROWN RINZY ET UX VENZEOLA
TRACT E 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 1/13/05 DEED BK/PG: 239/ 342
TAX: $22.89 FEES: $0.11
TOTAL: $23.00
------------------------
1801 010 0004000
Receipt # 2025 - 2000
BROWN ROCHONDA
PT W 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 1/13/05 DEED BK/PG: 741/ 621
TAX: $24.68 FEES: $0.12
TOTAL: $24.80
------------------------
1801 010 0005000
Receipt # 2025 - 2001
BROWN ROCHONDA
TRACT NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 1/13/05 DEED BK/PG: 741/ 621
TAX: $187.59 FEES: $0.94
TOTAL: $188.53
------------------------
1207 350 0005002
Receipt # 2025 - 2172
BURDEN SONYA
PT NE 1/4 SW 1/4 NW 1/4
N OF HWY
S/T/R: 35/14/08 DEED BK/PG: 649/ 302
TAX: $63.70 FEES: $0.32
TOTAL: $64.02
------------------------
2006 240 0004000
Receipt # 2025 - 2238
BURNSIDE ERNESTINE ESTATE
TRACT IN NE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 24/13/07 DEED BK/PG: WBCCC/ 229
TAX: $76.30 FEES: $0.38
TOTAL: $76.68
------------------------
1305 161 0026000
Receipt # 2025 - 2240
BURNSIDE NANCY
LOT IN NW COR SW 1/4 NE 1/4
INDEF
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 929/ 559
TAX: $1,938.93 FEES: $9.69
TOTAL: $1,948.62
------------------------
1304 204 C 0010000
Receipt # 2025 - 2323
BURROUGHS BRADLEY
LOT 23
THORNTON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 929/ 567
TAX: $754.52 FEES: $3.77
TOTAL: $758.29
------------------------
1305 161 0038000
Receipt # 2025 - 2325
BURROUGHS DERRICK
TRACT IN W 1/2 NE 1/4
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 929/ 563
TAX: $3,100.03 FEES: $15.50
TOTAL: $3,115.53
------------------------
1304 201 B 0050000
Receipt # 2025 - 2326
BURROUGHS EULA C
PT LOT 72 & 73
JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 597/ 574
TAX: $557.59 FEES: $2.79
TOTAL: $560.38
------------------------
0901 110 0015000
Receipt # 2025 - 2341
BURT CHARLIE W
PT E 1/2 SE 1/4
S/T/R: 11/15/08 DEED BK/PG: 783/ 73
TAX: $57.48 FEES: $0.29
TOTAL: $57.77
------------------------
0107 360 0007000
Receipt # 2025 - 2374
BURTON BONNIE S ETAL
LOT NW COR E 1/2 SW 1/4
S/T/R: 36/16/09 DEED BK/PG: WBCCC/ 323
TAX: $70.50 FEES: $0.35
TOTAL: $70.85
------------------------
0404 200 0010000
Receipt # 2025 - 2406
BUTLER KENNETH R ET AL
NE 1/4 S ZILPHA CREEK & E 1/2
SE 1/4 LESS TRACTS
S/T/R: 20/16/06 DEED BK/PG: 539/ 25
TAX: $612.01 FEES: $3.06
TOTAL: $615.07
------------------------
0408 280 0007000
Receipt # 2025 - 2407
BUTLER KENNETH R ET AL
NW 1/4 NW 1/4 LESS TRACT
S/T/R: 28/16/06 DEED BK/PG: 539/ 25
TAX: $101.21 FEES: $0.51
TOTAL: $101.72
------------------------
0409 290 0001000
Receipt # 2025 - 2408
BUTLER KENNETH R ET AL
E 1/2 NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 29/16/06 DEED BK/PG: 539/ 25
TAX: $3,362.58 FEES: $16.81
TOTAL: $3,379.39
------------------------
1305 154 A 0013000
Receipt # 2025 - 2412
BUTLER PAMELA
LOT 5
CHERI LYNN ROSE REV #2
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 859/ 47
TAX: $2,276.42 FEES: $11.38
TOTAL: $2,287.80
------------------------
1402 030 0006000
Receipt # 2025 - 2423
C & C PROPERTY LLC
PT SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 3/14/06 DEED BK/PG: 939/ 261
TAX: $950.96 FEES: $4.75
TOTAL: $955.71
------------------------
1305 214 A 0012000
Receipt # 2025 - 2429
C J M PROPERTIES LLC
LOT 14 BLK 1
COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 867/ 655
TAX: $85.61 FEES: $0.43
TOTAL: $86.04
------------------------
0809 290 0007000
Receipt # 2025 - 2464
CAGLE GREGORY DORMAN & JAMES CLYDE JR
W 1/2 SE 1/4 NE 1/4 & W 1/2
E 1/2 SE 1/4 LESS PT SW COR
S/T/R: 29/15/07 DEED BK/PG: 829/ 120
TAX: $1,848.76 FEES: $9.24
TOTAL: $1,858.00
------------------------
1409 320 0008002
Receipt # 2025 - 2470
CAIN A GUNTER
PT E 1/2 E 12 N OF HWY
S/T/R: 32/14/06 DEED BK/PG: 851/ 606
TAX: $284.49 FEES: $1.42
TOTAL: $285.91
------------------------
1507 360 0005001
Receipt # 2025 - 2501
CAIN GERTRUDE EST
LOT S RD SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 36/14/05 DEED BK/PG: 525/ 14
TAX: $22.89 FEES: $0.11
TOTAL: $23.00
------------------------
1309 292 0039001
Receipt # 2025 - 2507
CAIN JENNY FRAZIER
LOT S 1/2 SW 1/4 NW 1/4 N OF
BYWAY RD
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 773/ 228
TAX: $57.21 FEES: $0.29
TOTAL: $57.50
------------------------
1309 292 0039002
Receipt # 2025 - 2508
CAIN JENNY FRAZIER
LOT PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 761/ 586
TAX: $721.18 FEES: $3.61
TOTAL: $724.79
------------------------
1504 190 0016001
Receipt # 2025 - 2514
CAIN MARY
PT SE 1/4 S OF HWY12 & E OF CR
S/T/R: 19/14/05 DEED BK/PG: 899/ 628
TAX: $3,000.83 FEES: $15.00
TOTAL: $3,015.83
------------------------
0908 342 A 0008000
Receipt # 2025 - 2609
CAMPBELL LENNIE BRIAN
LOT W 1/2 NW 1/4 N & W HWY 12
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 785/ 462
TAX: $386.67 FEES: $1.93
TOTAL: $388.60
------------------------
1901 010 0007004
Receipt # 2025 - 2625
CAMPBELL TIM ETUX TOYAE
3.44 AC IN NW 1/4 NW 1/4 W OF
RD
S/T/R: 1/13/06 DEED BK/PG: 891/ 187
TAX: $83.93 FEES: $0.42
TOTAL: $84.35
------------------------
1305 154 A 0019000
Receipt # 2025 - 2627
CAMPBELL TIMOTHY ETUX TOYAE
LOT 13 BLK A
CHERI LYNN ROSE REV
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 909/ 181
TAX: $111.32 FEES: $0.56
TOTAL: $111.88
------------------------
1304 203 A 0037000
Receipt # 2025 - 2628
CAMPBELL TIMOTHY J ETUX TOYAE
PT LOTS 318 110 112 114 & 116
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 909/ 184
TAX: $487.38 FEES: $2.44
TOTAL: $489.82
------------------------
1903 070 0010000
Receipt # 2025 - 2745
CARR KYEETA KENISHA ET AL
PT N 1/2 S 1/2 SW 1/4
S/T/R: 7/13/06 DEED BK/PG: 861/ 163
TAX: $823.67 FEES: $4.12
TOTAL: $827.79
------------------------
2406 140 0002000
Receipt # 2025 - 2775
CARSON MARY (9/16 INT) ETAL
SE 1/4 NE 1/4 & PT E/S SW 1/4
NE 1/4 & PT E/S SW 1/4 &
W 1/2 SE 1/4
S/T/R: 14/12/04 DEED BK/PG: 807/ 113
TAX: $554.17 FEES: $2.77
TOTAL: $556.94
------------------------
1305 213 C 0042000
Receipt # 2025 - 2776
CARSON PETER & MARY *L EST* TENA T *REM*
PARCEL 413-9
COURT SQUARE URBAN RENEWAL
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 443/ 211
TAX: $1,031.98 FEES: $5.16
TOTAL: $1,037.14
------------------------
2406 140 0011000
Receipt # 2025 - 2777
CARSON PRINCE C & WARREN B
NE 1/4 SE 1/4 W RD
S/T/R: 14/12/04 DEED BK/PG: 443/ 213
TAX: $34.14 FEES: $0.17
TOTAL: $34.31
------------------------
1305 152 0004000
Receipt # 2025 - 2781
CARSON VANESSA
TRACT IN NE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 887/ 279
TAX: $105.23 FEES: $0.53
TOTAL: $105.76
------------------------
1305 163 B 0008000
Receipt # 2025 - 2804
CARTER E W ESTATE ET AL
LOT 1 BLK J
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: WB X/ 237
TAX: $149.60 FEES: $0.75
TOTAL: $150.35
------------------------
1308 282 D 0034000
Receipt # 2025 - 2811
CARTER HAROLYDYN
PT LOT 380
MERCER SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 745/ 92
TAX: $301.27 FEES: $1.51
TOTAL: $302.78
------------------------
1906 140 0023001
Receipt # 2025 - 2822
CARTER SHEILA THOMPSON
PT E 1/2 SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 14/13/06 DEED BK/PG: 625/ 435
TAX: $148.05 FEES: $0.74
TOTAL: $148.79
------------------------
1205 210 0004006
Receipt # 2025 - 2826
CARTER WILLIAM D ETUX KRISTIE E
5 AC S OF RD PT W 1/2 NE 1/4
S/T/R: 21/14/08 DEED BK/PG: 727/ 492
TAX: $835.49 FEES: $4.18
TOTAL: $839.67
------------------------
2103 070 0010001
Receipt # 2025 - 2827
CARTER WILLIE MEICHELLE
2 AC IN SE 1/4 SW 1/4 SW 1/4 N
OF RD
S/T/R: 7/13/08 DEED BK/PG: 813/ 414
TAX: $289.53 FEES: $1.45
TOTAL: $290.98
------------------------
2103 070 0010000
Receipt # 2025 - 2828
CARTER WILLIE MEICHELLE(LE)GRIFFIN DEMAR
PT SE COR SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 7/13/08 DEED BK/PG: 813/ 418
TAX: $21.41 FEES: $0.11
TOTAL: $21.52
------------------------
0402 090 0006000
Receipt # 2025 - 2856
CAUTHEN TERRY JR
PT SW 1/4 SE 1/4 W RD
S/T/R: 9/16/06 DEED BK/PG: 931/ 143
TAX: $81.07 FEES: $0.41
TOTAL: $81.48
------------------------
0402 090 0013000
Receipt # 2025 - 2857
CAUTHEN TERRY JR
PT SW 1/4 SE 1/4 E RD
S/T/R: 9/16/06 DEED BK/PG: 931/ 141
TAX: $1,300.52 FEES: $6.50
TOTAL: $1,307.02
------------------------
0405 150 0008000
Receipt # 2025 - 2858
CAUTHEN TERRY JR
PT W 1/2 NW 1/4
S/T/R: 15/16/06 DEED BK/PG: 931/ 143
TAX: $67.32 FEES: $0.34
TOTAL: $67.66
------------------------
0402 090 0012001
Receipt # 2025 - 2860
CAUTHEN TERRY LANE JR
PT S 1/2 SW 1/4 SE 1/4 E OF RD
S/T/R: 9/16/06 DEED BK/PG: 483/ 435
TAX: $367.86 FEES: $1.84
TOTAL: $369.70
------------------------
0407 260 0010000
Receipt # 2025 - 2870
CEDAR RIDGE LAND COMPANY LLC
PT SW 1/4
SW 1/4
S/T/R: 26/16/06 DEED BK/PG: 919/ 352
TAX: $142.85 FEES: $0.71
TOTAL: $143.56
------------------------
0407 350 0005000
Receipt # 2025 - 2871
CEDAR RIDGE LAND COMPANY LLC
NW 1/4 W HWY 35
S/T/R: 35/16/06 DEED BK/PG: 919/ 352
TAX: $206.90 FEES: $1.03
TOTAL: $207.93
------------------------
1305 222 B 0023000
Receipt # 2025 - 2895
CETINA CHRISTIAN
LOT 8 BLK A
HIGHLAND PARK SUB
S/T/R: 22/14/07 DEED BK/PG: 921/ 456
TAX: $2,789.94 FEES: $13.95
TOTAL: $2,803.89
------------------------
0205 160 000200H
Receipt # 2025 - 3048
CHAPEL HILL GAME MANAGEMENT LLC
ALL SECTION
(HUNTING & FISHING LEASE)
S/T/R: 16/16/08 DEED BK/PG: LB-14/ 85
TAX: $611.40 FEES: $3.06
TOTAL: $614.46
------------------------
1305 212 D 0026000
Receipt # 2025 - 3051
CHAPMAN JESSE
PT LOT 190
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 112
TAX: $646.59 FEES: $3.23
TOTAL: $649.82
------------------------
1507 260 0025000
Receipt # 2025 - 3056
CHAPMAN ROOSEVELT ESTATE
PT SE 1/4 SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 269/ 677
TAX: $62.56 FEES: $0.31
TOTAL: $62.87
------------------------
1308 340 0121000
Receipt # 2025 - 3118
CHENNAULT KIMBERLY R
LOT IN SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 34/14/07 DEED BK/PG: 543/ 599
TAX: $730.46 FEES: $3.65
TOTAL: $734.11
------------------------
1305 163 C 0036000
Receipt # 2025 - 3134
CHESTNUT CAROLYN J
LOT 1 BLK B
NORTHSIDE TERRACE SUB
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 443/ 500
TAX: $718.69 FEES: $3.59
TOTAL: $722.28
------------------------
2104 190 0020000
Receipt # 2025 - 3291
CLARK ALVIN ET UX WILMA S
TRACT SW 1/4 SE 1/4 E RD
S/T/R: 19/13/08 DEED BK/PG: 565/ 529
TAX: $109.26 FEES: $0.55
TOTAL: $109.81
------------------------
1906 130 0015000
Receipt # 2025 - 3305
CLARK CHARLES RAY
TRACT SE 1/4 SE 1/4
DB 251/587
S/T/R: 13/13/06 DEED BK/PG: 251/ 587
TAX: $62.77 FEES: $0.31
TOTAL: $63.08
------------------------
2002 030 0045007
Receipt # 2025 - 3340
CLARK MATTIE, MARLONDA & ANITA BOATMAN
PT NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/07 DEED BK/PG: 449/ 338
TAX: $40.96 FEES: $0.20
TOTAL: $41.16
------------------------
2104 190 0018000
Receipt # 2025 - 3384
CLAY MILDRED ESTATE
TRACT IN SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 19/13/08 DEED BK/PG: 471/ 152
TAX: $91.56 FEES: $0.46
TOTAL: $92.02
------------------------
1007 260 0006004
Receipt # 2025 - 3419
COCHRAN ELIZABETH
PT SW 1/4 SW 1/4 NW 1/4
& A SMALL LOT IN SE 1/4 SE 1/4
NE 1/4 E OF RD SEC 27
S/T/R: 26/15/09 DEED BK/PG: 817/ 57
TAX: $77.82 FEES: $0.39
TOTAL: $78.21
------------------------
2007 350 0007000
Receipt # 2025 - 3421
COCHRAN ISAIAH
S 1/2 SW 1/4 LESS TRACTS
S/T/R: 35/13/07 DEED BK/PG: 723/ 90
TAX: $273.20 FEES: $1.37
TOTAL: $274.57
------------------------
2008 340 0011002
Receipt # 2025 - 3422
COCHRAN ISAIAH
PT SW CORNER SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 34/13/07 DEED BK/PG: 725/ 126
TAX: $0.77 FEES: $0.00
TOTAL: $0.77
------------------------
2008 340 0012000
Receipt # 2025 - 3423
COCHRAN ISAIAH
SE 1/4 SE 1/4 LESS SMALL TRACT
IN SW CORNER
S/T/R: 34/13/07 DEED BK/PG: 725/ 121
TAX: $143.83 FEES: $0.72
TOTAL: $144.55
------------------------
1305 212 D 0031000
Receipt # 2025 - 3428
COCHRAN TIMMY LOWELL
PT LOT 187 ON N NATZ ST
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 825/ 238
TAX: $300.34 FEES: $1.50
TOTAL: $301.84
------------------------
1309 301 0005000
Receipt # 2025 - 3432
COCKRELL PEGGY S
LOT IN NE 1/4 NE 1/4 ON N/S
HWY 12
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 865/ 214
TAX: $429.88 FEES: $2.15
TOTAL: $432.03
------------------------
0807 360 0024001
Receipt # 2025 - 3472
COFFEE STEVE
1 AC IN E 1/2 SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 36/15/07 DEED BK/PG: 923/ 76
TAX: $178.22 FEES: $0.89
TOTAL: $179.11
------------------------
0807 360 0024004
Receipt # 2025 - 3473
COFFEE STEVE
9.14 AC IN NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 36/15/07 DEED BK/PG: 923/ 76
TAX: $149.02 FEES: $0.75
TOTAL: $149.77
------------------------
1305 214 C 0003000
Receipt # 2025 - 3499
COLE WILLIE JAMES EST
LOTS 16-17-18
PINEHILL ADDN #2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 311/ 59
TAX: $386.80 FEES: $1.93
TOTAL: $388.73
------------------------
2006 140 0005003
Receipt # 2025 - 3500
COLEMAN BRENDA ESTATE
1.25 PT SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 14/13/07 DEED BK/PG: 757/ 263
TAX: $334.70 FEES: $1.67
TOTAL: $336.37
------------------------
2109 320 0012004
Receipt # 2025 - 3507
COLEMAN ELAINE EST
6.67 AC E SIDE W 1/2 SE 1/4 SE
1/4
S/T/R: 32/13/08 DEED BK/PG: 683/ 35
TAX: $21.76 FEES: $0.11
TOTAL: $21.87
------------------------
0809 320 0008001
Receipt # 2025 - 3515
COLEMAN JERRY
PT S 1/2 SW 1/4 SW 1/4 W OF HW
Y
S/T/R: 32/15/07 DEED BK/PG: 633/ 51
TAX: $503.21 FEES: $2.52
TOTAL: $505.73
------------------------
0809 320 0008000
Receipt # 2025 - 3516
COLEMAN JERRY ETUX MICHELLE
TRACT S 1/2 SW 1/4
S/T/R: 32/15/07 DEED BK/PG: 737/ 209
TAX: $735.56 FEES: $3.68
TOTAL: $739.24
------------------------
1305 211 A 0036000
Receipt # 2025 - 3525
COLEMAN SCOTT M
LOT 17
SUNRISE ADDN 2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 685/ 569
TAX: $788.57 FEES: $3.94
TOTAL: $792.51
------------------------
1309 300 0007000
Receipt # 2025 - 3531
COLLINS CLARENCE EDWARD & AMY
LOT NW 1/4 NW 1/4 ON E/S OF
HWY 12
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 729/ 413
TAX: $335.03 FEES: $1.68
TOTAL: $336.71
------------------------
0904 190 0014000
Receipt # 2025 - 3532
COLLINS ELIZABETH A
SW 1/4 SE 1/4 LESS RD ROW
S/T/R: 19/15/08 DEED BK/PG: 847/ 184
TAX: $98.54 FEES: $0.49
TOTAL: $99.03
------------------------
0904 190 0015000
Receipt # 2025 - 3533
COLLINS ELIZABETH A
SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 19/15/08 DEED BK/PG: 847/ 184
TAX: $104.92 FEES: $0.52
TOTAL: $105.44
------------------------
1904 190 0015000
Receipt # 2025 - 3534
COLLINS ELIZABETH A
E 1/2 SW 1/4
S/T/R: 19/13/06 DEED BK/PG: 847/ 184
TAX: $229.61 FEES: $1.15
TOTAL: $230.76
------------------------
0902 100 0010003
Receipt # 2025 - 3538
COLLINS JOYCE ESTATE
PT SE 1/4 NE 1/4 SW 1/4
W OF RD
S/T/R: 10/15/08 DEED BK/PG: 793/ 550
TAX: $430.01 FEES: $2.15
TOTAL: $432.16
------------------------
1806 130 0011000
Receipt # 2025 - 3545
COLLINS TOMEKA
TRACT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 13/13/05 DEED BK/PG: 883/ 391
TAX: $710.28 FEES: $3.55
TOTAL: $713.83
------------------------
1305 214 A 0037000
Receipt # 2025 - 3572
COMMUNITY LD LLC ETAL
LOT 27 BLK 2
COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 899/ 491
TAX: $78.83 FEES: $0.39
TOTAL: $79.22
------------------------
1304 190 0016003
Receipt # 2025 - 3573
COMMUNITY THRIFT STORES INC
PT S 1/2 N OF HWY 12
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 929/ 307
TAX: $2,540.91 FEES: $12.70
TOTAL: $2,553.61
------------------------
1305 211 D 0019000
Receipt # 2025 - 3646
COOPER ARMA D/B/A JIREH WORLDWIDE MINIST
PT S 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 871/ 561
TAX: $169.52 FEES: $0.85
TOTAL: $170.37
------------------------
2006 230 0005000
Receipt # 2025 - 3745
COTTON DION
TRACT S 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 797/ 570
TAX: $17.53 FEES: $0.09
TOTAL: $17.62
------------------------
2006 230 0010000
Receipt # 2025 - 3746
COTTON DION
TRACT S 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 797/ 570
TAX: $15.54 FEES: $0.08
TOTAL: $15.62
------------------------
2007 250 0001001
Receipt # 2025 - 3747
COTTON DION ETUX TERESA
NE 1/4 NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 25/13/07 DEED BK/PG: 633/ 384
TAX: $133.08 FEES: $0.67
TOTAL: $133.75
------------------------
2109 300 0006001
Receipt # 2025 - 3748
COTTON DION ETUX TERESA
W 1/2 NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 30/13/08 DEED BK/PG: 633/ 384
TAX: $1,974.16 FEES: $9.87
TOTAL: $1,984.03
------------------------
2006 230 0004000
Receipt # 2025 - 3749
COTTON DION O
PT E/E S 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 491/ 609
TAX: $20.68 FEES: $0.10
TOTAL: $20.78
------------------------
2007 250 0002000
Receipt # 2025 - 3750
COTTON DION O
S 1/2 NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 25/13/07 DEED BK/PG: 645/ 431
TAX: $19.74 FEES: $0.10
TOTAL: $19.84
------------------------
2006 230 0007000
Receipt # 2025 - 3772
COTTON NORMAN V ET AL
TRACT S 1/2 N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 759/ 502
TAX: $62.90 FEES: $0.31
TOTAL: $63.21
------------------------
2006 230 0003000
Receipt # 2025 - 3773
COTTON PATRICIA ANN
PT E/E N 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: WBBBB/ 421
TAX: $62.90 FEES: $0.31
TOTAL: $63.21
------------------------
1304 203 A 0022000
Receipt # 2025 - 3783
COUNTY FARM INC
PT LOT 318
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 791/ 473
TAX: $1,349.69 FEES: $6.75
TOTAL: $1,356.44
------------------------
1305 213 F 0015002
Receipt # 2025 - 3786
COUNTY FARM INC
PT LOTS 156 & 157
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 841/ 389
TAX: $1,613.16 FEES: $8.07
TOTAL: $1,621.23
------------------------
1304 202 0072000
Receipt # 2025 - 3812
COVINGTON SHERRIE
LOTS 8-9-10-11 BLK 3
LANDRUM SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 745/ 483
TAX: $277.88 FEES: $1.39
TOTAL: $279.27
------------------------
1304 204 D 0018000
Receipt # 2025 - 3813
COVINGTON WILL ET UX JEAN
LOTS 4 & 5 BLK 3
THORNTON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 629/ 460
TAX: $158.93 FEES: $0.79
TOTAL: $159.72
------------------------
1305 214 B 0011000
Receipt # 2025 - 3814
COWAN EARL
PT LOT 329
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 212/ 151
TAX: $93.52 FEES: $0.47
TOTAL: $93.99
------------------------
0606 230 0006001
Receipt # 2025 - 3825
COX NICHOLAS ETUX RACHEL
PT SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 23/15/05 DEED BK/PG: 809/ 244
TAX: $430.52 FEES: $2.15
TOTAL: $432.67
------------------------
2107 260 0007000
Receipt # 2025 - 3858
CRAWLEY DAVID E IV
W 1/2 E 1/2 SW 1/4 & W 1/2
SW 1/4 LESS PT N/E
S/T/R: 26/13/08 DEED BK/PG: 917/ 572
TAX: $341.17 FEES: $1.71
TOTAL: $342.88
------------------------
2107 350 0004000
Receipt # 2025 - 3859
CRAWLEY DAVID E IV
NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 35/13/08 DEED BK/PG: 917/ 572
TAX: $119.57 FEES: $0.60
TOTAL: $120.17
------------------------
2108 270 0006000
Receipt # 2025 - 3860
CRAWLEY DAVID E IV
SE 1/4 SE 1/4 & E 1/2 NE 1/4
SE 1/4 LESS PT NE
S/T/R: 27/13/08 DEED BK/PG: 917/ 572
TAX: $165.64 FEES: $0.83
TOTAL: $166.47
------------------------
1707 350 B 0001000
Receipt # 2025 - 3891
CRIMSON TIDE HOLDINGS LLC
TRACT N/S LOT 1
S/T/R: 35/13/04 DEED BK/PG: 807/ 154
TAX: $117.64 FEES: $0.59
TOTAL: $118.23
------------------------
1707 360 B 0004000
Receipt # 2025 - 3892
CRIMSON TIDE HOLDINGS LLC
LOTS 10-11-12
S/T/R: 36/13/04 DEED BK/PG: 807/ 154
TAX: $288.94 FEES: $1.44
TOTAL: $290.38
------------------------
1305 211 E 0056000
Receipt # 2025 - 3991
CROWDER LAURIN PEYTON
LOTS 14-15-16-17 BLK C
EASTVIEW SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 645/ 341
TAX: $1,115.33 FEES: $5.58
TOTAL: $1,120.91
------------------------
1507 250 0006005
Receipt # 2025 - 4035
CULP DIANNA
1 AC PT NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 25/14/05 DEED BK/PG: 897/ 196
TAX: $42.23 FEES: $0.21
TOTAL: $42.44
------------------------
0303 070 0003000
Receipt # 2025 - 4055
CUMMINGS KEITH
1.53 AC NW 1/4 NW 1/4 E OF RD
S/T/R: 7/16/07 DEED BK/PG: 791/ 216
TAX: $352.88 FEES: $1.76
TOTAL: $354.64
------------------------
1202 100 0011000
Receipt # 2025 - 4062
CUMMINS DELORES T
1.99 AC PT E 1/2 SW 1/4 N RD
S/T/R: 10/14/08 DEED BK/PG: 383/ 434
TAX: $236.83 FEES: $1.18
TOTAL: $238.01
------------------------
0908 342 A 0007000
Receipt # 2025 - 4067
CUMMINS JERRY
LOT W 1/2 NW 1/4 N HWY 12
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 937/ 247
TAX: $1,096.47 FEES: $5.48
TOTAL: $1,101.95
------------------------
1305 214 A 0026000
Receipt # 2025 - 4083
CUNNINGHAM JOHNNY
LOT 9 BLK 1
COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 917/ 490
TAX: $87.30 FEES: $0.44
TOTAL: $87.74
------------------------
1308 340 0007001
Receipt # 2025 - 4085
CUNY KIMBERLY
1.14 AC N OF OLD HWY 19 PT
W 1/2 NW 1/4
S/T/R: 34/14/07 DEED BK/PG: 805/ 148
TAX: $56.84 FEES: $0.28
TOTAL: $57.12
------------------------
1308 340 0006001
Receipt # 2025 - 4086
CUNY KIMBERLY A
PT LOTS 8,9 & LOT 10 BLK A
RIVERSIDE & PT W 1/2 NW 1/4 N
OF HWY
S/T/R: 34/14/07 DEED BK/PG: 719/ 163
TAX: $398.61 FEES: $1.99
TOTAL: $400.60
------------------------
1305 212 A 0024000
Receipt # 2025 - 4099
CURRY CHARLES H
PT LOT 298
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 805/ 651
TAX: $518.32 FEES: $2.59
TOTAL: $520.91
------------------------
1305 153 0018000
Receipt # 2025 - 4137
D & L OWENS PROPERTIES
PT LOT 15 BLK 2
COLONIAL HEIGHTS SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $406.15 FEES: $2.03
TOTAL: $408.18
------------------------
1304 201 A 0015000
Receipt # 2025 - 4139
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOT 4 LESS 25' W/S
JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 929/ 524
TAX: $769.22 FEES: $3.85
TOTAL: $773.07
------------------------
1304 203 B 0021000
Receipt # 2025 - 4143
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOT 135
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 911/ 275
TAX: $607.60 FEES: $3.04
TOTAL: $610.64
------------------------
1304 204 D 0001000
Receipt # 2025 - 4144
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOTS 33-34 & PT LOT 32 BLK 3
THORNTON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 929/ 524
TAX: $734.75 FEES: $3.67
TOTAL: $738.42
------------------------
1304 204 D 0015000
Receipt # 2025 - 4145
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOTS 11-12 BLK 3
THORNTON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 929/ 524
TAX: $1,327.80 FEES: $6.64
TOTAL: $1,334.44
------------------------
1305 153 0020000
Receipt # 2025 - 4146
D & L OWENS PROPERTIES LLC
PT LOT 16 BLK 2
COLONIAL HEIGHTS SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $731.50 FEES: $3.66
TOTAL: $735.16
------------------------
1305 154 A 0032000
Receipt # 2025 - 4147
D & L OWENS PROPERTIES LLC
PT LOT 9
HOLLYWOOD SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $357.70 FEES: $1.79
TOTAL: $359.49
------------------------
1305 211 E 0033000
Receipt # 2025 - 4149
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOT 6 BLK A
MEEK SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $524.54 FEES: $2.62
TOTAL: $527.16
------------------------
1305 211 F 0014000
Receipt # 2025 - 4150
D & L OWENS PROPERTIES LLC
LOT 4 & PT LOT 3 BLK B
EASTVIEW SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $601.53 FEES: $3.01
TOTAL: $604.54
------------------------
1305 211 F 0024001
Receipt # 2025 - 4151
D & L OWENS PROPERTIES LLC
PT LOT 17 THUR 20 BLK D
EASTVIEW SUBD
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $228.29 FEES: $1.14
TOTAL: $229.43
------------------------
1305 212 D 0005000
Receipt # 2025 - 4153
D & L OWENS PROPERTIES LLC
PT LOT 186
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $744.35 FEES: $3.72
TOTAL: $748.07
------------------------
1305 213 E 0031000
Receipt # 2025 - 4154
D & L OWENS PROPERTIES LLC
PT LOT 146
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 901/ 442
TAX: $620.88 FEES: $3.10
TOTAL: $623.98
------------------------
1305 214 B 0006000
Receipt # 2025 - 4155
DABBS CAROLYN W
LOT 22 BLK 1&PT UNOPENED ALLEY
DOTY SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 881/ 15
TAX: $240.58 FEES: $1.20
TOTAL: $241.78
------------------------
1308 282 B 0026000
Receipt # 2025 - 4156
DABBS CAROLYN W
LOTS 36-37
CRAWLEY SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 921/ 197
TAX: $1,140.19 FEES: $5.70
TOTAL: $1,145.89
------------------------
1102 040 0011001
Receipt # 2025 - 4157
DABBS DAVID A
PT NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 4/14/09 DEED BK/PG: 899/ 617
TAX: $22.89 FEES: $0.11
TOTAL: $23.00
------------------------
1304 201 B 0059000
Receipt # 2025 - 4164
DANIELS ROBERT
LOT 24 & PT LOT 23
SHANKS SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 911/ 273
TAX: $518.32 FEES: $2.59
TOTAL: $520.91
------------------------
1305 164 C 0009000
Receipt # 2025 - 4177
DAVID ROOS LLC
LOT 2 BLK F
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: LB-13/ 628
TAX: $6,130.55 FEES: $30.65
TOTAL: $6,161.20
------------------------
1309 291 C 0006000
Receipt # 2025 - 4190
DAVIDSON THERESA GAYLE MAY
LOT 8
HUGHES WEST SOUTH ST ADDN
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 753/ 460
TAX: $775.43 FEES: $3.88
TOTAL: $779.31
------------------------
1403 050 0013000
Receipt # 2025 - 4232
DAVIS LENA ESTATE
TRACT SW 1/4 NE 1/4 S HWY
S/T/R: 5/14/06 DEED BK/PG: 253/ 67
TAX: $632.54 FEES: $3.16
TOTAL: $635.70
------------------------
1309 291 A 0006000
Receipt # 2025 - 4241
DAVIS MELISSA
LOT 43 & PT LOTS 42-44
LLEWELLYN PLACE SUB
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 895/ 57
TAX: $370.69 FEES: $1.85
TOTAL: $372.54
------------------------
0708 340 0003002
Receipt # 2025 - 4267
DAWSON JESSICA MALLETT
PT W 1/2 NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 34/15/06 DEED BK/PG: 889/ 281
TAX: $260.90 FEES: $1.30
TOTAL: $262.20
------------------------
1407 250 0022000
Receipt # 2025 - 4273
DEAN CHRISTOPHER C ETUX VIRGINIA D
PT S 1/2 NW 1/4 & PT NE 1/4
SW 1/4
S/T/R: 25/14/06 DEED BK/PG: 921/ 245
TAX: $56.10 FEES: $0.28
TOTAL: $56.38
------------------------
1407 250 0022006
Receipt # 2025 - 4274
DEAN CHRISTOPHER C ETUX VIRGINIA D
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 25/14/06 DEED BK/PG: 921/ 245
TAX: $59.52 FEES: $0.30
TOTAL: $59.82
------------------------
1303 060 0005000
Receipt # 2025 - 4275
DEAN DEBORAH WASSON
SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 6/14/07 DEED BK/PG: 407/ 278
TAX: $109.78 FEES: $0.55
TOTAL: $110.33
------------------------
0908 330 0023001
Receipt # 2025 - 4295
DEAN JOHNATHAN
PT SW 1/4 NE 1/4 S OF HWY
S/T/R: 33/15/08 DEED BK/PG: 857/ 585
TAX: $575.08 FEES: $2.88
TOTAL: $577.96
------------------------
1305 212 BB 0017000
Receipt # 2025 - 4315
DEASON JAN
PT LOT 48
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 727/ 531
TAX: $551.80 FEES: $2.76
TOTAL: $554.56
------------------------
1307 362 0007000
Receipt # 2025 - 4341
DEES CASEY
LOT 8 BLK A
GREEN ACRES S/D
S/T/R: 36/14/07 DEED BK/PG: 935/ 338
TAX: $488.34 FEES: $2.44
TOTAL: $490.78
------------------------
2109 300 0014011
Receipt # 2025 - 4358
DEES JUSTIN
7.01 AC IN S 1/2 SE 1/4
(PT LOT 4)
S/T/R: 30/13/08 DEED BK/PG: 925/ 19
TAX: $320.65 FEES: $1.60
TOTAL: $322.25
------------------------
1307 362 0009000
Receipt # 2025 - 4371
DEES MICHELLE
LOT 10 BLK A
GREEN ACRES S/D
S/T/R: 36/14/07 DEED BK/PG: 741/ 86
TAX: $14.26 FEES: $0.07
TOTAL: $14.33
------------------------
1307 362 0008000
Receipt # 2025 - 4372
DEES MICHELLE BEACH
LOT 9 BLK A
GREEN ACRES S/D
S/T/R: 36/14/07 DEED BK/PG: 803/ 612
TAX: $14.26 FEES: $0.07
TOTAL: $14.33
------------------------
1307 362 0010000
Receipt # 2025 - 4373
DEES MICHELLE BEACH
LOT 11 BLK A
GREEN ACRES S/D
S/T/R: 36/14/07 DEED BK/PG: 741/ 86
TAX: $92.69 FEES: $0.46
TOTAL: $93.15
------------------------
1001 012 0004000
Receipt # 2025 - 4388
DEMPSEY TERRY E ETUX FRANCES L
TRACT E OF RD N 1/2 SW 1/4
NW 1/4 OUTSIDE CORP LIMITS
S/T/R: 1/15/09 DEED BK/PG: 793/ 237
TAX: $26.75 FEES: $0.13
TOTAL: $26.88
------------------------
1001 012 0005000
Receipt # 2025 - 4389
DEMPSEY TERRY E ETUX FRANCES L
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 1/15/09 DEED BK/PG: 793/ 237
TAX: $67.91 FEES: $0.34
TOTAL: $68.25
------------------------
1001 012 0005001
Receipt # 2025 - 4390
DEMPSEY TERRY E ETUX FRANCES L
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 1/15/09 DEED BK/PG: 793/ 237
TAX: $48.21 FEES: $0.24
TOTAL: $48.45
------------------------
1305 214 B 0019000
Receipt # 2025 - 4403
DENNING STONE
PT LOT 42 & ALL LOT 43 BLK 2
DOTY SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 885/ 107
TAX: $39.13 FEES: $0.20
TOTAL: $39.33
------------------------
1305 211 C 0014000
Receipt # 2025 - 4453
DICKENS JOSEPH & STEPHANIE
LOTS 4-5-6 BLK E
EASTVIEW SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 907/ 648
TAX: $469.86 FEES: $2.35
TOTAL: $472.21
------------------------
1408 334 0038001
Receipt # 2025 - 4470
DICKERSON BARBARA SKEEN
PT N 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 33/14/06 DEED BK/PG: 787/ 605
TAX: $19.23 FEES: $0.10
TOTAL: $19.33
------------------------
1408 334 0038003
Receipt # 2025 - 4471
DICKERSON BARBARA SKEEN
PT NE 1/4 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 33/14/06 DEED BK/PG: 787/ 609
TAX: $1,165.11 FEES: $5.83
TOTAL: $1,170.94
------------------------
1406 230 0012000
Receipt # 2025 - 4554
DIXON JERRY ESTATE
N 1/2 NE 1/4 SW 1/4 E RD
S/T/R: 23/14/06 DEED BK/PG: 471/ 8
TAX: $720.51 FEES: $3.60
TOTAL: $724.11
------------------------
1305 213 C 0013000
Receipt # 2025 - 4617
DODD LINDA
PT LOT 353
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 823/ 334
TAX: $436.38 FEES: $2.18
TOTAL: $438.56
------------------------
1302 040 0012000
Receipt # 2025 - 4620
DODD NICHOLAS
PT E 1/2 E 1/2 W OF HWY 43
S/T/R: 4/14/07 DEED BK/PG: 859/ 136
TAX: $53.99 FEES: $0.27
TOTAL: $54.26
------------------------
1305 153 0038000
Receipt # 2025 - 4634
DODDS ROWENA & WILLIAM
LOT 2 BLK 4
COLONIAL HEIGHTS SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 867/ 76
TAX: $691.70 FEES: $3.46
TOTAL: $695.16
------------------------
0201 110 0003001
Receipt # 2025 - 4637
DOG-GONE HUNTING CLUB
PT SE 1/4 NW 1/4 N OF RD
S/T/R: 11/16/08 DEED BK/PG: 501/ 399
TAX: $494.51 FEES: $2.47
TOTAL: $496.98
------------------------
2006 230 0008000
Receipt # 2025 - 4651
DORMU OCTAVIA RUSSELL
TRACT S 1/2 N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 279/ 389
TAX: $62.90 FEES: $0.31
TOTAL: $63.21
------------------------
0901 120 0014001
Receipt # 2025 - 4663
DOTSON AVERY
PT E 1/2 SE 1/4 SE 1/4 N OF
HWY 12
S/T/R: 12/15/08 DEED BK/PG: 511/ 93
TAX: $159.04 FEES: $0.80
TOTAL: $159.84
------------------------
1003 060 0018000
Receipt # 2025 - 4664
DOTSON BARRY B
N 1/2 NE 1/4 SE 1/4 LESS 2 A
S/T/R: 6/15/09 DEED BK/PG: 663/ 650
TAX: $46.69 FEES: $0.23
TOTAL: $46.92
------------------------
1003 060 0021002
Receipt # 2025 - 4668
DOTSON CHAUNCEY
S 1/2 N 1/2 S 1/2 N 1/2 SE 1/4
S/T/R: 6/15/09 DEED BK/PG: 787/ 97
TAX: $76.70 FEES: $0.38
TOTAL: $77.08
------------------------
1305 213 F 0009000
Receipt # 2025 - 4673
DOTSON ERIC L
PT LOT 372
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 733/ 397
TAX: $1,703.43 FEES: $8.52
TOTAL: $1,711.95
------------------------
0901 120 0015000
Receipt # 2025 - 4676
DOTSON HELEN ESTATE
TRACT IN E 1/2 SE 1/4 SE 1/4 N
RD
S/T/R: 12/15/08 DEED BK/PG: 328/ 389
TAX: $835.51 FEES: $4.18
TOTAL: $839.69
------------------------
0901 120 0014000
Receipt # 2025 - 4684
DOTSON KIMREDELL SR & A B
NE 1/4 OF SE 1/4 E 1/2 OF
SE 1/4 OF SE 1/4 N OF RD LESS
TRACTS
S/T/R: 12/15/08 DEED BK/PG: 791/ 32
TAX: $958.18 FEES: $4.79
TOTAL: $962.97
------------------------
1305 153 0022000
Receipt # 2025 - 4738
DOWELL TANGI M
LOT 18 BLK 2
COLONIAL HEIGHTS SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 863/ 523
TAX: $836.09 FEES: $4.18
TOTAL: $840.27
------------------------
1504 170 0008000
Receipt # 2025 - 4783
DUBOSE DEXTER PHILLIP ETUX KADIE LEE
SW 1/4
S/T/R: 17/14/05 DEED BK/PG: 921/ 159
TAX: $407.48 FEES: $2.04
TOTAL: $409.52
------------------------
1504 180 0004000
Receipt # 2025 - 4784
DUBOSE DEXTER PHILLIP ETUX KADIE LEE
PT SE 1/4 E OF DURANT
POSSUMNECK
S/T/R: 18/14/05 DEED BK/PG: 921/ 159
TAX: $1,080.99 FEES: $5.40
TOTAL: $1,086.39
------------------------
1304 201 B 0081000
Receipt # 2025 - 4853
EASTHAVEN LAND LLC & RIVERA SANDRA LEE
LOT 93
JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 899/ 489
TAX: $122.34 FEES: $0.61
TOTAL: $122.95
------------------------
1209 310 0035000
Receipt # 2025 - 4874
EDWARDS CHRISTOPHER
TRACT IN N 1/2 NW 1/4 S OF HWY
& N OF BRANCH
S/T/R: 31/14/08 DEED BK/PG: 719/ 437
TAX: $1,076.81 FEES: $5.38
TOTAL: $1,082.19
------------------------
1408 334 0038002
Receipt # 2025 - 4879
EDWARDS ERIKA DICKERSON
1.12 AC IN NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 33/14/06 DEED BK/PG: 911/ 171
TAX: $1,324.22 FEES: $6.62
TOTAL: $1,330.84
------------------------
2301 010 0003001
Receipt # 2025 - 4885
EDWARDS JIMMY
1.23 AC IN SE 1/4 NW 1/4
S OF RD
S/T/R: 1/12/05 DEED BK/PG: 909/ 168
TAX: $64.90 FEES: $0.32
TOTAL: $65.22
------------------------
1303 050 0013000
Receipt # 2025 - 4905
EDWARDS ORRIN WENDELL JR & THERRELL LISA
TRACT S 1/2 SW 1/4 W OF HWY 35
S/T/R: 5/14/07 DEED BK/PG: WBFFF/ 137
TAX: $78.13 FEES: $0.39
TOTAL: $78.52
------------------------
1304 201 D 0035000
Receipt # 2025 - 4906
EDWARDS ORRIN WENDELL JR & THERRELL LISA
PT LOTS 219 220 & 228
MERCER
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 853/ 625
TAX: $593.33 FEES: $2.97
TOTAL: $596.30
------------------------
1308 283 0018000
Receipt # 2025 - 4908
EDWARDS ORRIN WENDELL JR & THERRELL LISA
LOT IN NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 853/ 640
TAX: $155.82 FEES: $0.78
TOTAL: $156.60
------------------------
1308 340 0066000
Receipt # 2025 - 4909
EDWARDS ORRIN WENDELL JR & THERRELL LISA
TRACT E HWY 35 IN SW 1/4
S/T/R: 34/14/07 DEED BK/PG: 853/ 625
TAX: $196.18 FEES: $0.98
TOTAL: $197.16
------------------------
1309 300 0017000
Receipt # 2025 - 4924
EDWARDS WINNIE
TRACT E 1/2 SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: WB-R/ 222
TAX: $7.63 FEES: $0.04
TOTAL: $7.67
------------------------
1507 350 0003000
Receipt # 2025 - 4939
ELLARD HUGH
PT N OF HWY 12 IN NE 1/4
NE 1/4
S/T/R: 35/14/05 DEED BK/PG: 643/ 112
TAX: $63.14 FEES: $0.32
TOTAL: $63.46
------------------------
0707 360 0003000
Receipt # 2025 - 4940
ELLARD HUGH P JR
PT E 1/2 NE 1/4 E RD
S/T/R: 36/15/06 DEED BK/PG: WBAAA/ 573
TAX: $67.32 FEES: $0.34
TOTAL: $67.66
------------------------
0809 310 0008000
Receipt # 2025 - 4941
ELLARD HUGH PENDER JR
W 1/2 NW 1/4 LESS TRACT N OF
RD
S/T/R: 31/15/07 DEED BK/PG: WBAAA/ 573
TAX: $256.25 FEES: $1.28
TOTAL: $257.53
------------------------
1902 100 0008022
Receipt # 2025 - 5009
ELLIS SHANNON T & ELLIS LASHUNDRIA
6.92 AC IN E 1/2 SE 1/4 S OF
RD
S/T/R: 10/13/06 DEED BK/PG: 915/ 225
TAX: $92.68 FEES: $0.46
TOTAL: $93.14
------------------------
1902 100 0008023
Receipt # 2025 - 5010
ELLIS SHANNON T & LASHUNDRIA
6.92 AC IN E 1/2 SE 1/4 S OF
RD
S/T/R: 10/13/06 DEED BK/PG: 915/ 223
TAX: $92.68 FEES: $0.46
TOTAL: $93.14
------------------------
0708 330 0011000
Receipt # 2025 - 5013
ELMORE BEN
PT E 1/2 SE 1/4 SW 1/4 LESS
LOT
S/T/R: 33/15/06 DEED BK/PG: 212/ 580
TAX: $60.54 FEES: $0.30
TOTAL: $60.84
------------------------
1801 020 0003007
Receipt # 2025 - 5021
ENGELMANN STEPHEN
PT NE 1/4 SW 1/4 N OF RD
S/T/R: 2/13/05 DEED BK/PG: 625/ 492
TAX: $551.31 FEES: $2.76
TOTAL: $554.07
------------------------
0206 130 0005000
Receipt # 2025 - 5037
ENGLEBERT DANIEL ANDREW
TRACT IN COR SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 13/16/08 DEED BK/PG: 929/ 235
TAX: $6.55 FEES: $0.03
TOTAL: $6.58
------------------------
0206 240 0004000
Receipt # 2025 - 5038
ENGLEBERT DANIEL ANDREW
NW 1/4 NW 1/4 W OF NT & E OF
BEREA TO MCCOOL RD
S/T/R: 24/16/08 DEED BK/PG: 929/ 235
TAX: $545.36 FEES: $2.73
TOTAL: $548.09
------------------------
0908 330 0031000
Receipt # 2025 - 5073
ERVING JULIUS ETUX PRICILLA
PT S 1/2 S 1/2
S/T/R: 33/15/08 DEED BK/PG: 635/ 547
TAX: $251.53 FEES: $1.26
TOTAL: $252.79
------------------------
1304 174 A 0010002
Receipt # 2025 - 5096
ESTES JANICE MAY
PT N 1/2 NE 1/4 SE 1/4 N OF
HWY
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 473/ 236
TAX: $707.46 FEES: $3.54
TOTAL: $711.00
------------------------
1305 161 0052000
Receipt # 2025 - 5100
ESTES MARSHALL ETUX ELOIS
LOT IN NW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 653/ 474
TAX: $92.53 FEES: $0.46
TOTAL: $92.99
------------------------
1508 344 0011000
Receipt # 2025 - 5101
ESTES MARSHALL ETUX ELOISE
PT LOT 83
HOLMES SUB
S/T/R: 34/14/05 DEED BK/PG: 322/ 69
TAX: $28.41 FEES: $0.14
TOTAL: $28.55
------------------------
1404 180 0021000
Receipt # 2025 - 5130
EUBANKS EZELL ESTATE & NELL ESTATE
LOT IN SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 18/14/06 DEED BK/PG: 533/ 87
TAX: $223.09 FEES: $1.12
TOTAL: $224.21
------------------------
1904 190 0002001
Receipt # 2025 - 5143
EVANS GLORIA JEAN (20% INT) ETAL
N 1/2 SW 1/4 NE 1/4 & PT N 1/2
SE 1/4 NW 1/4 E OF RD
S/T/R: 19/13/06 DEED BK/PG: 659/ 671
TAX: $87.34 FEES: $0.44
TOTAL: $87.78
------------------------
1802 100 0014000
Receipt # 2025 - 5151
EVANS JESSIE M EST
TRACT IN NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 10/13/05 DEED BK/PG: 401/ 173
TAX: $329.17 FEES: $1.65
TOTAL: $330.82
------------------------
1901 120 0007000
Receipt # 2025 - 5156
EVANS LINDSEY EST
LOT W 1/2 W 1/2 N RD
S/T/R: 12/13/06 DEED BK/PG: 212/ 366
TAX: $20.65 FEES: $0.10
TOTAL: $20.75
------------------------
1507 250 0011005
Receipt # 2025 - 5161
EVANS ROSIA L ESTATE
PT N 1/2 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 25/14/05 DEED BK/PG: 461/ 506
TAX: $319.53 FEES: $1.60
TOTAL: $321.13
------------------------
1301 020 0027002
Receipt # 2025 - 5216
EVERY JOSEPH VAN
TRACT IN SE 1/4 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 2/14/07 DEED BK/PG: 793/ 180
TAX: $23.63 FEES: $0.12
TOTAL: $23.75
------------------------
0908 274 B 0020000
Receipt # 2025 - 5223
FAIR CANDACE & TUCKER RONNIE
LOT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 899/ 463
TAX: $55.23 FEES: $0.28
TOTAL: $55.51
------------------------
0908 274 B 0017000
Receipt # 2025 - 5230
FAIR LYDIA M
LOT SE 1/4 SE 1/4
LOT 9 CHAPEL HILL SUBDIVISION
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 585/ 257
TAX: $55.23 FEES: $0.28
TOTAL: $55.51
------------------------
2104 190 0024003
Receipt # 2025 - 5234
FAIR SHAMEKIA & JOHNSON OLIVIA
3.82 AC IN N 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 19/13/08 DEED BK/PG: 885/ 423
TAX: $106.51 FEES: $0.53
TOTAL: $107.04
------------------------
0107 354 0029000
Receipt # 2025 - 5277
FANCHER DEAN
PT LOTS 15-17
WINTERS SUB
S/T/R: 35/16/09 DEED BK/PG: 801/ 52
TAX: $27.78 FEES: $0.14
TOTAL: $27.92
------------------------
1305 214 D 0023000
Receipt # 2025 - 5285
FANCHER JAMES D
LOT 11 BLK F
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 709/ 188
TAX: $51.00 FEES: $0.26
TOTAL: $51.26
------------------------
1504 190 0004001
Receipt # 2025 - 5286
FANCHER JAMES D
A LOT IN SW 1/4 SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 19/14/05 DEED BK/PG: 709/ 184
TAX: $7.63 FEES: $0.04
TOTAL: $7.67
------------------------
1304 191 0019000
Receipt # 2025 - 5291
FANTASTICO MS INVESTMENT LLC
LOT W SIDE NE 1/4
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 927/ 204
TAX: $94.52 FEES: $0.47
TOTAL: $94.99
------------------------
1506 140 0004001
Receipt # 2025 - 5341
FELTON SYLVIA R
PT SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 14/14/05 DEED BK/PG: 759/ 368
TAX: $271.89 FEES: $1.36
TOTAL: $273.25
------------------------
1409 310 0013000
Receipt # 2025 - 5344
FERGUSON ARTIE KATE R EST
PT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 31/14/06 DEED BK/PG: 365/ 592
TAX: $68.42 FEES: $0.34
TOTAL: $68.76
------------------------
1304 201 B 0019000
Receipt # 2025 - 5366
FERGUSON J C
PT LOT 26
JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 863/ 298
TAX: $618.15 FEES: $3.09
TOTAL: $621.24
------------------------
1305 164 A 0027009
Receipt # 2025 - 5392
FERGUSON TERESA M
LOT 9 BLK A
HILLVIEW SUBDIV PT 2
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 407/ 135
TAX: $645.99 FEES: $3.23
TOTAL: $649.22
------------------------
1303 070 0007000
Receipt # 2025 - 5405
FERRELL WAYNE E JR
SW 1/4 NE 1/4 & PT NW 1/4
SE 1/4 & PT NE 1/4 SW 1/4 & PT
SE 1/4 NW 1/4 & PT NW 1/4
NE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 7/14/07 DEED BK/PG: 709/ 292
TAX: $942.94 FEES: $4.71
TOTAL: $947.65
------------------------
1507 260 0024008
Receipt # 2025 - 5440
FIFER DENISE WEATHERBY
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 763/ 673
TAX: $190.76 FEES: $0.95
TOTAL: $191.71
------------------------
0908 341 B 0023000
Receipt # 2025 - 5480
FLANAGAN JACKIE L ESTATE
PT LOT 8 BLK 7
KIMBROUGH SUB
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 797/ 563
TAX: $27.61 FEES: $0.14
TOTAL: $27.75
------------------------
0908 341 B 0024000
Receipt # 2025 - 5481
FLANAGAN JACKIE L ESTATE
E 1/2 PT LOT 9 BLOCK 7
KIMBROUGH SUB
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 797/ 563
TAX: $49.21 FEES: $0.25
TOTAL: $49.46
------------------------
0908 341 B 0025000
Receipt # 2025 - 5482
FLANAGAN JACKIE L ESTATE
W 1/2 LOT 9 BLK 7
J H KIMBROUGH SURVEY
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 797/ 563
TAX: $27.61 FEES: $0.14
TOTAL: $27.75
------------------------
0908 341 B 0030000
Receipt # 2025 - 5483
FLANAGAN JACKIE L ESTATE
PT LOT 10 BLK 7
KIMBROUGH SUB
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 797/ 563
TAX: $604.69 FEES: $3.02
TOTAL: $607.71
------------------------
1902 030 0005000
Receipt # 2025 - 5484
FLANAGAN JACKIE L ESTATE
TRACT NE COR W 1/2 NE 1/4
S/T/R: 3/13/06 DEED BK/PG: 403/ 32
TAX: $181.68 FEES: $0.91
TOTAL: $182.59
------------------------
0607 360 0002000
Receipt # 2025 - 5485
FLANAGAN LESSIE EST
PT N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 36/15/05 DEED BK/PG: 637/ 226
TAX: $33.80 FEES: $0.17
TOTAL: $33.97
------------------------
1308 282 C 0007000
Receipt # 2025 - 5488
FLANAGAN WILLIAM ETAL
LOT 5 BLK C
CEDAR GROVE SUB PT 2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 839/ 449
TAX: $838.26 FEES: $4.19
TOTAL: $842.45
------------------------
2104 190 0008001
Receipt # 2025 - 5507
FLEMING IVORY ESTATE
TRACT SE COR SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 19/13/08 DEED BK/PG: 659/ 540
TAX: $214.50 FEES: $1.07
TOTAL: $215.57
------------------------
2104 190 0008000
Receipt # 2025 - 5508
FLEMING IVORY J ESTATE
TRACT SE COR SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 19/13/08 DEED BK/PG: 489/ 425
TAX: $64.41 FEES: $0.32
TOTAL: $64.73
------------------------
1507 260 0008000
Receipt # 2025 - 5546
FLEMING MARY ANN
PT SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 849/ 316
TAX: $355.85 FEES: $1.78
TOTAL: $357.63
------------------------
1507 260 0006000
Receipt # 2025 - 5551
FLEMING REUBEN W
NW 1/4 NW 1/4 LESS PT W 1/2
SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 711/ 649
TAX: $342.01 FEES: $1.71
TOTAL: $343.72
------------------------
1507 260 0007000
Receipt # 2025 - 5552
FLEMING REUBEN W
PT S 1/2 NW 1/4 NW 1/4 & PT
N 1/2 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 291/ 389
TAX: $547.10 FEES: $2.74
TOTAL: $549.84
------------------------
1507 260 0007001
Receipt # 2025 - 5553
FLEMING REUBEN W
E 1/2 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 711/ 649
TAX: $35.39 FEES: $0.18
TOTAL: $35.57
------------------------
1507 260 0030001
Receipt # 2025 - 5554
FLEMING REUBEN W
N 1/2 SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 711/ 649
TAX: $42.68 FEES: $0.21
TOTAL: $42.89
------------------------
1507 260 0008002
Receipt # 2025 - 5555
FLEMING REUBEN W SR ETAL
NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 641/ 361
TAX: $81.85 FEES: $0.41
TOTAL: $82.26
------------------------
1507 260 0030002
Receipt # 2025 - 5557
FLEMING SUSIE MAE H ESTATE
PT S 1/2 SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 711/ 649
TAX: $98.74 FEES: $0.49
TOTAL: $99.23
------------------------
1404 190 0008000
Receipt # 2025 - 5589
FLOWERS FLORA
PT NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 19/14/06 DEED BK/PG: 737/ 267
TAX: $116.92 FEES: $0.58
TOTAL: $117.50
------------------------
1404 190 0012000
Receipt # 2025 - 5590
FLOWERS FLORA M
PT NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 19/14/06 DEED BK/PG: 871/ 229
TAX: $665.11 FEES: $3.33
TOTAL: $668.44
------------------------
0303 070 0001006
Receipt # 2025 - 5593
FLYNN JUSTIN R ETUX LYNDSEY A
PT SW 1/4 NE 1/4 & SE 1/4 E OF
CREEK
S/T/R: 7/16/07 DEED BK/PG: 867/ 416
TAX: $147.86 FEES: $0.74
TOTAL: $148.60
------------------------
1301 020 0006005
Receipt # 2025 - 5598
FONDREN HARVEY RAY
PT SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 2/14/07 DEED BK/PG: 503/ 224
TAX: $28.54 FEES: $0.14
TOTAL: $28.68
------------------------
1107 250 0006001
Receipt # 2025 - 5613
FORD RICHARD P JR
PT N 1/2 SE 1/4 SE 1/4 S OF RD
S/T/R: 25/14/09 DEED BK/PG: 597/ 106
TAX: $362.34 FEES: $1.81
TOTAL: $364.15
------------------------
1301 110 0022000
Receipt # 2025 - 5616
FORD SHARON ETAL
PT IN SE COR SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 11/14/07 DEED BK/PG: 735/ 422
TAX: $113.51 FEES: $0.57
TOTAL: $114.08
------------------------
1401 120 0012000
Receipt # 2025 - 5656
FOSTER LILLIE MAE ESTATE
PT S 1/2 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 12/14/06 DEED BK/PG: 329/ 148
TAX: $31.28 FEES: $0.16
TOTAL: $31.44
------------------------
1304 171 0002000
Receipt # 2025 - 5665
FOSTER OTHO LEE JR ESTATE & LILLIE B EST
LOT IN E 1/2 NE 1/4
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 186/ 38
TAX: $952.78 FEES: $4.76
TOTAL: $957.54
------------------------
0908 273 0002002
Receipt # 2025 - 5725
FOX CECIL & ROARK QUINN ANDREW
PT NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 905/ 365
TAX: $1,498.89 FEES: $7.49
TOTAL: $1,506.38
------------------------
1308 282 E 0022000
Receipt # 2025 - 5726
FOX CECIL A
LOT 1 BLK B
MAGNOLIA TERRACE SUB PT 1
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 771/ 79
TAX: $1,375.40 FEES: $6.88
TOTAL: $1,382.28
------------------------
1508 330 0023003
Receipt # 2025 - 5748
FRANKLIN PEARLEAN ETAL
1.08 AC PT W 1/2 NE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 33/14/05 DEED BK/PG: 805/ 375
TAX: $94.36 FEES: $0.47
TOTAL: $94.83
------------------------
1509 310 0010001
Receipt # 2025 - 5749
FRANKLIN PEARLEAN ETAL
PT SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 31/14/05 DEED BK/PG: 723/ 380
TAX: $10.63 FEES: $0.05
TOTAL: $10.68
------------------------
1509 320 0007004
Receipt # 2025 - 5750
FRANKLIN PEARLEAN ETAL
PT W 1/2 W 1/2 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 32/14/05 DEED BK/PG: 723/ 380
TAX: $10.24 FEES: $0.05
TOTAL: $10.29
------------------------
1304 201 B 0057000
Receipt # 2025 - 5786
FRASIER VIRGINIA M BURDINE ETAL
LOT 90
JACKSON SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: WB-YY/ 288
TAX: $122.34 FEES: $0.61
TOTAL: $122.95
------------------------
0203 060 0006000
Receipt # 2025 - 5787
FRAZIER BELINDA ETVIR SHANE
TR IN SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 6/16/08 DEED BK/PG: 831/ 219
TAX: $59.53 FEES: $0.30
TOTAL: $59.83
------------------------
0908 273 0005000
Receipt # 2025 - 5804
FRAZIER WILLIAM C
TRACT S/S HWY 12
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 785/ 57
TAX: $2,177.06 FEES: $10.89
TOTAL: $2,187.95
------------------------
1807 250 0013000
Receipt # 2025 - 5812
FRAZURE MARTIN E ET UX LINDA L
PT SE 1/4 NE 1/4 & PT E 1/2
SE 1/4 N HWY
S/T/R: 25/13/05 DEED BK/PG: 347/ 182
TAX: $22.91 FEES: $0.11
TOTAL: $23.02
------------------------
1308 281 A 0068000
Receipt # 2025 - 5824
FUENTES LINDA C RODRIGUEZ
PT LOTS 4-5 BLK E
CHEROKEE HEIGHTS SUB PT 1
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 865/ 183
TAX: $921.79 FEES: $4.61
TOTAL: $926.40
------------------------
1902 100 0008009
Receipt # 2025 - 5829
FULLER CHRISTOPHER E
1.38 AC IN SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 10/6/ DEED BK/PG: 911/ 574
TAX: $19.94 FEES: $0.10
TOTAL: $20.04
------------------------
1304 203 B 0024003
Receipt # 2025 - 5837
FULLER DEREK ETUX ALICIA
PT LOTS 141,143, & 159
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 923/ 135
TAX: $148.33 FEES: $0.74
TOTAL: $149.07
------------------------
1902 100 0008020
Receipt # 2025 - 5847
FULLER JIMMY
6.92 AC IN E 1/2 SE 1/4 S OF
RD
S/T/R: 10/13/06 DEED BK/PG: 913/ 155
TAX: $92.68 FEES: $0.46
TOTAL: $93.14
------------------------
1902 100 0008012
Receipt # 2025 - 5855
FULLER TABATHA JOY
1.38 AC IN SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 10/13/06 DEED BK/PG: 939/ 31
TAX: $19.94 FEES: $0.10
TOTAL: $20.04
------------------------
1304 203 B 0014000
Receipt # 2025 - 5874
GANT STEPHEN E
PT LOT 121
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 801/ 98
TAX: $470.27 FEES: $2.35
TOTAL: $472.62
------------------------
0404 170 0006001
Receipt # 2025 - 5875
GANT TIM ESTATE
PT N 1/2 SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 17/16/06 DEED BK/PG: 871/ 515
TAX: $347.81 FEES: $1.74
TOTAL: $349.55
------------------------
0104 180 0003002
Receipt # 2025 - 5944
GASTON DIANE
PT S 1/2 SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 18/16/09 DEED BK/PG: 463/ 105
TAX: $96.77 FEES: $0.48
TOTAL: $97.25
------------------------
1303 050 0017003
Receipt # 2025 - 5958
GAUGHF WENDELL(LE) MAYO ELIZABETH(REM)
2 AC PT E 1/2 SW 1/4 & PT
W 1/2 SE 1/4
S/T/R: 5/14/07 DEED BK/PG: 899/ 600
TAX: $81.92 FEES: $0.41
TOTAL: $82.33
------------------------
1305 214 C 0044000
Receipt # 2025 - 5967
GENTRY JUNIOR
PT LOTS 9-10 BLK C
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 463/ 29
TAX: $83.07 FEES: $0.42
TOTAL: $83.49
------------------------
1305 214 C 0045000
Receipt # 2025 - 5968
GENTRY JUNIOR
PT LOTS 11-12 BLK C
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 577/ 77
TAX: $83.07 FEES: $0.42
TOTAL: $83.49
------------------------
1305 151 0003002
Receipt # 2025 - 5974
GENTRY QUINTESSA M
4.85 AC PT N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 847/ 262
TAX: $1,058.54 FEES: $5.29
TOTAL: $1,063.83
------------------------
2007 350 0004001
Receipt # 2025 - 5985
GERMANY DANNY L & JASON L
PT NW 1/4 W OF HWY
S/T/R: 35/13/07 DEED BK/PG: 775/ 436
TAX: $219.60 FEES: $1.10
TOTAL: $220.70
------------------------
1304 173 0005001
Receipt # 2025 - 5995
GIACHELLI GINA G ET AL
PT E 1/2 OUTSIDE CITY LIMITS
S/T/R: 17/14/07 DEED BK/PG: 913/ 625
TAX: $21.30 FEES: $0.11
TOTAL: $21.41
------------------------
2203 050 0005001
Receipt # 2025 - 5996
GIACHELLI GINA G ET AL
PT W 1/2 W 1/2 NW 1/4
S/T/R: 5/13/09 DEED BK/PG: 913/ 625
TAX: $46.61 FEES: $0.23
TOTAL: $46.84
------------------------
1304 201 B 0061000
Receipt # 2025 - 6002
GIBSON JOHN B & BLACKMON TERESA
N 1/2 LOT 21
SHANKS SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 705/ 179
TAX: $79.96 FEES: $0.40
TOTAL: $80.36
------------------------
1309 320 0009001
Receipt # 2025 - 6006
GIBSON KEVIN
10.1 AC IN SE 1/4 SW 1/4 & IN
SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 32/14/07 DEED BK/PG: 879/ 418
TAX: $118.31 FEES: $0.59
TOTAL: $118.90
------------------------
0803 070 0006000
Receipt # 2025 - 6028
GILES TOBIAS LAMAR
SW 1/4 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 7/15/07 DEED BK/PG: 645/ 472
TAX: $25.93 FEES: $0.13
TOTAL: $26.06
------------------------
1305 211 D 0004000
Receipt # 2025 - 6086
GOINES DAVID
LOT 66
GREENACRE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 935/ 18
TAX: $1,486.16 FEES: $7.43
TOTAL: $1,493.59
------------------------
1305 211 D 0005000
Receipt # 2025 - 6087
GOINES DAVID
LOT 67
GREENACRE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 935/ 18
TAX: $897.49 FEES: $4.49
TOTAL: $901.98
------------------------
0406 130 0008001
Receipt # 2025 - 6138
GOSS MORRIS RUSSELL
A LOT IN SW 1/4 NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 13/16/06 DEED BK/PG: 783/ 169
TAX: $347.59 FEES: $1.74
TOTAL: $349.33
------------------------
1305 212 A 0003000
Receipt # 2025 - 6147
GOWAN AMY
PT LOTS 9 & 107
MERCER SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 883/ 512
TAX: $1,457.62 FEES: $7.29
TOTAL: $1,464.91
------------------------
1409 320 0004001
Receipt # 2025 - 6178
GOWAN TIMOTHY L(LE) GOWAN STEPHEN L(REM)
PT E 1/2 W 1/2 N OF HWY
S/T/R: 32/14/06 DEED BK/PG: 925/ 359
TAX: $2,568.69 FEES: $12.84
TOTAL: $2,581.53
------------------------
1307 350 0041000
Receipt # 2025 - 6254
GRAY STEVE
LOT IN SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 35/14/07 DEED BK/PG: 885/ 15
TAX: $354.86 FEES: $1.77
TOTAL: $356.63
------------------------
1507 260 0018001
Receipt # 2025 - 6261
GREATER NEW JERICHO M B CHURCH
1 AC SE COR W 1/2 SW 1/4
SW 1/4
S/T/R: 26/14/05
DEED BK/PG: 727/ 56
TAX: $30.52 FEES: $0.15
TOTAL: $30.67
------------------------
1308 281 A 0004000
Receipt # 2025 - 6288
GREENELAND INVESTMENTS LLC
LOT 40 BLK E
CHEROKEE HEIGHTS SUB #2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 939/ 237
TAX: $105.95 FEES: $0.53
TOTAL: $106.48
------------------------
1308 281 A 0007000
Receipt # 2025 - 6289
GREENELAND INVESTMENTS LLC
LOT 37 BLK E
CHEROKEE HEIGHTS SUB #2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 939/ 237
TAX: $105.95 FEES: $0.53
TOTAL: $106.48
------------------------
1308 281 A 0047000
Receipt # 2025 - 6290
GREENELAND INVESTMENTS LLC
LOT 20 BLK C
CHEROKEE HEIGHTS SUB PT 2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 939/ 237
TAX: $103.83 FEES: $0.52
TOTAL: $104.35
------------------------
1308 281 A 0050000
Receipt # 2025 - 6291
GREENELAND INVESTMENTS LLC
PT NE 1/4(REAR OF CHEROKEE HTS
SUBDIVISION)
HEIGHTS SUB*
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 939/ 237
TAX: $868.81 FEES: $4.34
TOTAL: $873.15
------------------------
1308 281 A 0041000
Receipt # 2025 - 6300
GREENLAND INVESTMENTS LLC
LOT 26 BLK C
CHEROKEE HEIGHTS SUB #2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 939/ 237
TAX: $103.83 FEES: $0.52
TOTAL: $104.35
------------------------
0908 274 B 0015000
Receipt # 2025 - 6306
GREENLEE COMMUNITY ONE-STOP ORGANIZATION
LOT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 491/ 473
TAX: $176.98 FEES: $0.88
TOTAL: $177.86
------------------------
1506 240 0008000
Receipt # 2025 - 6314
GREENWOOD ANTHONY
PT S 1/2 SW 1/4
S/T/R: 24/14/05 DEED BK/PG: 779/ 533
TAX: $178.94 FEES: $0.89
TOTAL: $179.83
------------------------
1801 120 0015000
Receipt # 2025 - 6335
GREER BETTIE JEAN(1/2 INT) EST STELLA 1/
TRACT IN E 1/2 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 12/13/05 DEED BK/PG: 511/ 187
TAX: $85.66 FEES: $0.43
TOTAL: $86.09
------------------------
1508 344 0039000
Receipt # 2025 - 6413
GREER J W
LOT 74
HOLMES SUB
S/T/R: 34/14/05 DEED BK/PG: 643/ 520
TAX: $54.03 FEES: $0.27
TOTAL: $54.30
------------------------
1305 161 0022001
Receipt # 2025 - 6415
GREER JASMINE JANA'E
PT LOT 5 BLK BB
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 891/ 597
TAX: $561.83 FEES: $2.81
TOTAL: $564.64
------------------------
1801 120 0007002
Receipt # 2025 - 6425
GREER OLLIE ESTATE
PT SW 1/4 SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 12/13/05 DEED BK/PG: 269/ 212
TAX: $79.67 FEES: $0.40
TOTAL: $80.07
------------------------
2101 120 0002002
Receipt # 2025 - 6442
GREGORY ANNIE
PT W 1/2 NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 12/13/08 DEED BK/PG: 513/ 44
TAX: $38.03 FEES: $0.19
TOTAL: $38.22
------------------------
2006 230 0025000
Receipt # 2025 - 6459
GRIFFIN CLADIE LEE ESTATE
TRACT IN SE COR SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 23/13/07 DEED BK/PG: 253/ 243
TAX: $480.47 FEES: $2.40
TOTAL: $482.87
------------------------
1802 030 0008000
Receipt # 2025 - 6478
GRIFFIN KOREY
TRACT IN NE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/05 DEED BK/PG: 911/ 205
TAX: $534.20 FEES: $2.67
TOTAL: $536.87
------------------------
1305 212 A 0039000
Receipt # 2025 - 6482
GRIFFIN MARIO
PT LOTS 79 & 80
MERCER SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 887/ 246
TAX: $634.30 FEES: $3.17
TOTAL: $637.47
------------------------
1304 191 0017000
Receipt # 2025 - 6489
GRIFFIN MICHAEL J ET UX CIERRA V
LOT IN SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 817/ 239
TAX: $559.51 FEES: $2.80
TOTAL: $562.31
------------------------
0401 110 0004000
Receipt # 2025 - 6490
GRIFFIN MIKE & KEITH
NE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 11/16/06 DEED BK/PG: 651/ 170
TAX: $107.06 FEES: $0.54
TOTAL: $107.60
------------------------
2102 040 0008003
Receipt # 2025 - 6506
GUARANTEED INVESTMENTS LLC
S 1/2 SE 1/4 & PT N 1/2 SE 1/4
S/T/R: 4/13/08 DEED BK/PG: 871/ 288
TAX: $740.47 FEES: $3.70
TOTAL: $744.17
------------------------
1507 250 0011014
Receipt # 2025 - 6533
GUMBS MAMY ESTATE
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 25/14/05 DEED BK/PG: 759/ 9
TAX: $202.54 FEES: $1.01
TOTAL: $203.55
------------------------
1501 120 0003000
Receipt # 2025 - 6548
GUYTON JAMES & JOSEPH
PT SE 1/4 SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 12/14/05 DEED BK/PG: WB-ZZ/ 569
TAX: $2.63 FEES: $0.01
TOTAL: $2.64
------------------------
1906 140 0020000
Receipt # 2025 - 6600
HALE LARRY ETUX SUSIE
TRACT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 14/13/06 DEED BK/PG: 901/ 617
TAX: $114.87 FEES: $0.57
TOTAL: $115.44
------------------------
1308 282 E 0046001
Receipt # 2025 - 6609
HALL DONNA M
1.7 AC E OF DITCH PT W 1/2 SW
1/4
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 737/ 513
TAX: $180.12 FEES: $0.90
TOTAL: $181.02
------------------------
1308 282 E 0046000
Receipt # 2025 - 6611
HALL DONNA MARIE
LOT 8 BLK 1
WEATHERLY SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 727/ 540
TAX: $127.00 FEES: $0.64
TOTAL: $127.64
------------------------
1305 151 0003000
Receipt # 2025 - 6612
HALL ETTA PULLUM EST ETAL
PT N 1/2 NE 1/4
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 665/ 528
TAX: $121.30 FEES: $0.61
TOTAL: $121.91
------------------------
1301 120 0023000
Receipt # 2025 - 6621
HAMBLIN CLARA
TRACT IN NW 1/4 SW 1/4
S OF OLD RD
S/T/R: 12/14/07 DEED BK/PG: 317/ 71
TAX: $94.52 FEES: $0.47
TOTAL: $94.99
------------------------
0106 142 C 0021000
Receipt # 2025 - 6632
HAMMETT MELODY PHILYAW
LOT 2 BLK C
TALL PINES LAKE ESTATES
S/T/R: 14/16/09 DEED BK/PG: 857/ 471
TAX: $24.42 FEES: $0.12
TOTAL: $24.54
------------------------
0906 140 0005000
Receipt # 2025 - 6633
HAMMETT MELODY PHILYAW
ALL THAT PT W 1/2 SE 1/4 S & W
OF COLE CREEK
S/T/R: 14/15/08 DEED BK/PG: 857/ 471
TAX: $69.98 FEES: $0.35
TOTAL: $70.33
------------------------
0906 230 0004000
Receipt # 2025 - 6634
HAMMETT MELODY PHILYAW
NW 1/4 NE 1/4 W HWY 12 &
NE 1/4 NW 1/4 & E 1/2 NW 1/4
NW 1/4
S/T/R: 23/15/08 DEED BK/PG: 857/ 471
TAX: $513.88 FEES: $2.57
TOTAL: $516.45
------------------------
0908 274 A 0047000
Receipt # 2025 - 6635
HAMMETT MELODY PHILYAW
LOT 14 BLK D
JOHNSON ADDITION
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 857/ 471
TAX: $39.67 FEES: $0.20
TOTAL: $39.87
------------------------
2003 050 0018000
Receipt # 2025 - 6636
HAMMETT MELODY PHILYAW
TRACT IN NW 1/4 NW 1/4 W HWY
43
S/T/R: 5/13/07 DEED BK/PG: 857/ 471
TAX: $348.22 FEES: $1.74
TOTAL: $349.96
------------------------
1309 292 0017000
Receipt # 2025 - 6674
HANNA AUDREY NEAL *LIFE EST*
SE 1/4 SE 1/4 NW 1/4 & PT
NE 1/4 SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 661/ 605
TAX: $87.12 FEES: $0.44
TOTAL: $87.56
------------------------
1306 140 0025009
Receipt # 2025 - 6675
HANNA MARY ANN ESTATE
1.11 AC PT N 1/2 NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 14/14/07 DEED BK/PG: 773/ 442
TAX: $17.02 FEES: $0.09
TOTAL: $17.11
------------------------
1306 140 0026000
Receipt # 2025 - 6676
HANNA MARY ANN ESTATE
LOT N/E NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 14/14/07 DEED BK/PG: 791/ 320
TAX: $35.70 FEES: $0.18
TOTAL: $35.88
------------------------
0108 270 0003000
Receipt # 2025 - 6685
HANNAH NASHUEL ET UX ERIE BELL
NW 1/4 SE 1/4 N & E OF RDS
S/T/R: 27/16/09 DEED BK/PG: 202/ 63
TAX: $622.89 FEES: $3.11
TOTAL: $626.00
------------------------
1807 250 0005001
Receipt # 2025 - 6719
HARMAN JODY SIMPSON
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 25/13/05 DEED BK/PG: 885/ 461
TAX: $712.31 FEES: $3.56
TOTAL: $715.87
------------------------
1807 260 0003003
Receipt # 2025 - 6720
HARMAN JODY SIMPSON
PT SE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 26/13/05 DEED BK/PG: 885/ 461
TAX: $8.46 FEES: $0.04
TOTAL: $8.50
------------------------
1305 214 D 0035000
Receipt # 2025 - 6740
HARMON CLARENCE ETUX SHONA
LOTS 6-7-8-9
PINEHILL ADDN #2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 863/ 583
TAX: $451.05 FEES: $2.26
TOTAL: $453.31
------------------------
1507 350 0002000
Receipt # 2025 - 6756
HARMON JIMMY
PT NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 35/14/05 DEED BK/PG: 689/ 75
TAX: $89.22 FEES: $0.45
TOTAL: $89.67
------------------------
1801 020 0006000
Receipt # 2025 - 6764
HARMON LEE J ET UX FANCY MAE
TRACT IN NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 2/13/05 DEED BK/PG: 359/ 553
TAX: $58.92 FEES: $0.29
TOTAL: $59.21
------------------------
1905 210 0012015
Receipt # 2025 - 6777
HARMON NOVELLE ESTATE
0.75 N OF RD PT W 1/2 SE 1/4
S/T/R: 21/13/06 DEED BK/PG: 689/ 162
TAX: $80.57 FEES: $0.40
TOTAL: $80.97
------------------------
1305 164 B 0013000
Receipt # 2025 - 6785
HARMON PERCY EST & LELER EST
PT LOT 10 BLK DD
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 192/ 148
TAX: $515.64 FEES: $2.58
TOTAL: $518.22
------------------------
1906 140 0024001
Receipt # 2025 - 6792
HARMON ROSCO ETAL
PT SW 1/4 NW 1/4 S & W OF HWY
S/T/R: 14/13/06 DEED BK/PG: 607/ 225
TAX: $279.27 FEES: $1.40
TOTAL: $280.67
------------------------
1309 294 0030000
Receipt # 2025 - 6796
HARMON TALISA & RIMMER PAUL
PT IN SW COR NE 1/4 SE 1/4 &
PT IN NW COR SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 671/ 99
TAX: $227.16 FEES: $1.14
TOTAL: $228.30
------------------------
1305 214 B 0013000
Receipt # 2025 - 6818
HARRIS DERRICK KENNIE
LOTS 41 & 27 BLK 2
DOTY SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 919/ 17
TAX: $244.96 FEES: $1.22
TOTAL: $246.18
------------------------
1305 214 B 0028000
Receipt # 2025 - 6819
HARRIS DERRICK KENNIE
LOTS 28-29 BLK 2
DOTY SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 909/ 105
TAX: $152.57 FEES: $0.76
TOTAL: $153.33
------------------------
2106 130 0003001
Receipt # 2025 - 6904
HAWTHORNE HAYDEN
PT W 1/2 NW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 13/13/08 DEED BK/PG: 937/ 517
TAX: $667.86 FEES: $3.34
TOTAL: $671.20
------------------------
1901 110 0009004
Receipt # 2025 - 6938
HAYMER ANGENETTE
1 AC IN SE 1/4 SW 1/4 E OF RD
S/T/R: 11/13/06 DEED BK/PG: 887/ 325
TAX: $128.92 FEES: $0.64
TOTAL: $129.56
------------------------
1209 310 0047005
Receipt # 2025 - 6959
HAZLETT MONICA
PT SW 1/4 NW 1/4 N OF RD
S/T/R: 31/14/08 DEED BK/PG: WBUU/ 442
TAX: $100.93 FEES: $0.50
TOTAL: $101.43
------------------------
1305 211 B 0013000
Receipt # 2025 - 6962
HAZLEY VIROLEAN & FERGUSON SHERRY
LOT 8 & PT LOT 7 BLK 1
SUNRISE ADDN
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 765/ 635
TAX: $831.61 FEES: $4.16
TOTAL: $835.77
------------------------
0404 170 0004007
Receipt # 2025 - 6986
HEDGEPETH JAMES R ETUX CARLA
PT S 1/2 S 1/2 & STRIP PT
N 1/2 SW 1/4
S/T/R: 17/16/06 DEED BK/PG: 927/ 332
TAX: $125.37 FEES: $0.63
TOTAL: $126.00
------------------------
2205 160 0010000
Receipt # 2025 - 6987
HEGWOOD GROVER HORACE EST
TRACT IN S 1/2 SE 1/4 SW 1/4
E RD
S/T/R: 16/13/09 DEED BK/PG: LB-13/ 406
TAX: $153.61 FEES: $0.77
TOTAL: $154.38
------------------------
1304 190 0017000
Receipt # 2025 - 6993
HELPING HANDS MINISTRIES OF ATTALA COUNT
PT IN SE 1/4 SW 1/4 & PT IN
SW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 859/ 460
TAX: $68.67 FEES: $0.34
TOTAL: $69.01
------------------------
1308 282 A 0025000
Receipt # 2025 - 7001
HENDERSON JERRY
LOT 4 BLK 2
MILLER SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 865/ 572
TAX: $242.14 FEES: $1.21
TOTAL: $243.35
------------------------
1305 214 D 0011000
Receipt # 2025 - 7063
HENNING CHERYL R
LOTS 4 5 & 6 & PT LOTS 1 2 & 3
BLK 5 LOT 10 & PT LOTS 3 6 & 7
BLK 4 COLLEGE ADD'N
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 609/ 200
TAX: $186.48 FEES: $0.93
TOTAL: $187.41
------------------------
0206 130 0003000
Receipt # 2025 - 7089
HERRING ROBERT S ET UX CATHERINE W TRUST
LOT IN SW COR NW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 13/16/08 DEED BK/PG: 755/ 551
TAX: $1.58 FEES: $0.01
TOTAL: $1.59
------------------------
1305 164 A 0027012
Receipt # 2025 - 7141
HIGGINS ELLA MAE & JUSTIN
LOT 12 BLK A
HILLVIEW SUBDIV PT 2
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 777/ 50
TAX: $490.92 FEES: $2.45
TOTAL: $493.37
------------------------
1305 214 C 0035000
Receipt # 2025 - 7144
HIGH SIERRA TAX SALE PROP LLC
PT LOTS 15-16 BLK B
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 733/ 465
TAX: $27.12 FEES: $0.14
TOTAL: $27.26
------------------------
1305 212 E 0006000
Receipt # 2025 - 7153
HILL CHARLES PATRICK ETUX TINA THOMPSON
PT LOTS 4 5 6 & 7
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 927/ 223
TAX: $5,001.95 FEES: $25.01
TOTAL: $5,026.96
------------------------
1305 214 A 0041000
Receipt # 2025 - 7158
HILL DOROTHY E ET VIR BOBBIE E
LOTS 11-14-15 & PT LOT 10
BLK 2 COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 571/ 514
TAX: $179.27 FEES: $0.90
TOTAL: $180.17
------------------------
1305 163 A 0001000
Receipt # 2025 - 7163
HILL FREDDIE ETUX STEPHANIE
PT LOTS 9 & 11 BLK BB
16TH SECTION LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 845/ 520
TAX: $1,717.56 FEES: $8.59
TOTAL: $1,726.15
------------------------
0601 120 0012001
Receipt # 2025 - 7172
HILL KATRINA REANETE
PT NW 1/4 SW 1/4 N OF HWY
S/T/R: 12/15/05 DEED BK/PG: 795/ 203
TAX: $107.43 FEES: $0.54
TOTAL: $107.97
------------------------
2306 130 0002000
Receipt # 2025 - 7205
HINES BILLY J ETUX SHEILA W
NE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 13/12/05 DEED BK/PG: 645/ 18
TAX: $103.80 FEES: $0.52
TOTAL: $104.32
------------------------
1008 270 0003000
Receipt # 2025 - 7237
HODGES BRANDON
PT S 1/2 NE 1/4 W OF HWY 411
S/T/R: 27/15/09 DEED BK/PG: 839/ 295
TAX: $3,702.12 FEES: $18.51
TOTAL: $3,720.63
------------------------
1008 270 0003002
Receipt # 2025 - 7238
HODGES BRANDON ETUX LACY RAE
1 AC W OF RD PT E 1/2 SE 1/4
NE 1/4
S/T/R: 27/15/09 DEED BK/PG: 779/ 286
TAX: $554.32 FEES: $2.77
TOTAL: $557.09
------------------------
0106 142 B 0011000
Receipt # 2025 - 7248
HODGES JIMMY LEE
LOT 11 BLK B
TALL PINES LAKE ESTATES
S/T/R: 14/16/09 DEED BK/PG: 409/ 575
TAX: $19.84 FEES: $0.10
TOTAL: $19.94
------------------------
1304 194 0009000
Receipt # 2025 - 7255
HODGES ROCK SOLID LAND SERVICES LLC
PT KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 925/ 255
TAX: $1,412.42 FEES: $7.06
TOTAL: $1,419.48
------------------------
1304 194 0011000
Receipt # 2025 - 7256
HODGES ROCK SOLID LAND SERVICES LLC
LOT IN N 1/2 SE 1/4
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 917/ 596
TAX: $8,697.57 FEES: $43.49
TOTAL: $8,741.06
------------------------
1507 260 0024009
Receipt # 2025 - 7272
HODGSON MARGARET
0.75 AC PT S 1/2 SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 26/14/05 DEED BK/PG: 763/ 355
TAX: $21.36 FEES: $0.11
TOTAL: $21.47
------------------------
2404 170 0008000
Receipt # 2025 - 7278
HOGUE GRETA
TRACT IN THE SW 1/4 SE 1/4
E OF RD
S/T/R: 17/12/04 DEED BK/PG: 755/ 585
TAX: $792.58 FEES: $3.96
TOTAL: $796.54
------------------------
2404 170 0009000
Receipt # 2025 - 7279
HOGUE GRETA (1/3 INT) ETAL
PT W 1/2 SE 1/4
S/T/R: 17/12/04 DEED BK/PG: 933/ 549
TAX: $87.34 FEES: $0.44
TOTAL: $87.78
------------------------
1305 223 A 0004000
Receipt # 2025 - 7396
HORN DEBRA RUSSELL
LOT 11 & S 1/2 LOT 10 BLK H
HIGHLAND PARK REV
S/T/R: 22/14/07 DEED BK/PG: 887/ 547
TAX: $645.46 FEES: $3.23
TOTAL: $648.69
------------------------
0701 110 0014000
Receipt # 2025 - 7399
HORNE BRYAN M ETUX CHRISTIAN M
NW 1/4 SW 1/4 W RD & PT SW 1/4
SW 1/4 W RD
S/T/R: 11/15/06 DEED BK/PG: 857/ 397
TAX: $115.63 FEES: $0.58
TOTAL: $116.21
------------------------
0702 100 0022000
Receipt # 2025 - 7400
HORNE BRYAN M ETUX CHRISTIAN M
PT SE 1/4 E RD
S/T/R: 10/15/06 DEED BK/PG: 857/ 397
TAX: $216.32 FEES: $1.08
TOTAL: $217.40
------------------------
1309 293 0010003
Receipt # 2025 - 7412
HORNE JOEL GUARDIAN OF KELLEY J HALDERMA
PT SE 1/4 SW 1/4 S OF RD
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 813/ 603
TAX: $164.74 FEES: $0.82
TOTAL: $165.56
------------------------
2205 210 0009000
Receipt # 2025 - 7421
HORNE ROBERT JAMES ESTATE
52 X 105 LOT NE CORN NE 1/4
NW 1/4
S/T/R: 21/13/09 DEED BK/PG: /
TAX: $7.63 FEES: $0.04
TOTAL: $7.67
------------------------
1304 201 A 0025004
Receipt # 2025 - 7456
HOUSE OF SAMSON INC
LOTS 43-45,82 & PT LOTS 46,80,
81,83-85,88 S A JACKSON ATKINS
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 919/ 366
TAX: $8,113.84 FEES: $40.57
TOTAL: $8,154.41
------------------------
1305 212 E 0030000
Receipt # 2025 - 7459
HOUSTON HEATHER JEANNE
PT LOT 192
MERCER SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 913/ 528
TAX: $10.60 FEES: $0.05
TOTAL: $10.65
------------------------
0302 090 0003000
Receipt # 2025 - 7475
HOWARD PHILLIP S ETUX CRYSTAL MARIE
PT N OF VAIDEN & FC RD IN
NW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 9/16/07 DEED BK/PG: 795/ 522
TAX: $284.20 FEES: $1.42
TOTAL: $285.62
------------------------
0405 160 0003002
Receipt # 2025 - 7479
HOWELL BERDIE JEAN
2.2 AC IN N 1/2 NW 1/4 NE 1/4
S OF RD
S/T/R: 16/16/06 DEED BK/PG: LB-14/ 172
TAX: $266.33 FEES: $1.33
TOTAL: $267.66
------------------------
0104 170 0006002
Receipt # 2025 - 7499
HUBBERT HARRIS LEE
PT SW 1/4 NW 1/4
S/T/R: 17/16/09 DEED BK/PG: 511/ 579
TAX: $61.04 FEES: $0.31
TOTAL: $61.35
------------------------
1305 214 C 0090000
Receipt # 2025 - 7538
HUFFMAN BROOKLYNN B & PAMMARA
PT LOT 336
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 727/ 36
TAX: $698.30 FEES: $3.49
TOTAL: $701.79
------------------------
1205 210 0010001
Receipt # 2025 - 7553
HUFFMAN STEPHEN P ET UX SANDRA
PT SE 1/4 SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 21/14/08 DEED BK/PG: 771/ 24
TAX: $379.72 FEES: $1.90
TOTAL: $381.62
------------------------
2006 240 0019000
Receipt # 2025 - 7560
HUGHES CHRISTOPHER KARL
TRACT IN NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 24/13/07 DEED BK/PG: 937/ 65
TAX: $477.52 FEES: $2.39
TOTAL: $479.91
------------------------
2101 020 0001000
Receipt # 2025 - 7608
HULL JAMES GREGORY
N 1/2 NE 1/4 & NE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 2/13/08 DEED BK/PG: 901/ 149
TAX: $334.40 FEES: $1.67
TOTAL: $336.07
------------------------
2002 030 0039000
Receipt # 2025 - 7648
HUNT VINCENT E
LOT NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/07 DEED BK/PG: 901/ 586
TAX: $34.66 FEES: $0.17
TOTAL: $34.83
------------------------
1309 300 0021000
Receipt # 2025 - 7649
HUNT VINCENT E ETAL
TRACT IN NE COR SE 1/4
NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 745/ 252
TAX: $269.40 FEES: $1.35
TOTAL: $270.75
------------------------
1305 153 0048000
Receipt # 2025 - 7671
HUTCHINSON DAVID W
LOT 11
COLONIAL HEIGHTS SUB
S/T/R: 15/14/07 DEED BK/PG: 705/ 288
TAX: $524.04 FEES: $2.62
TOTAL: $526.66
------------------------
1304 190 0037001
Receipt # 2025 - 7705
HUTCHISON GARY WAYNE ESTATE
LOT IN SW 1/4 SE 1/4 N OF
APONAUG RD
S/T/R: 19/14/07 DEED BK/PG: 701/ 423
TAX: $184.94 FEES: $0.92
TOTAL: $185.86
------------------------
1309 293 0010002
Receipt # 2025 - 7713
HUTCHISON GREGORY
LOT IN SE 1/4 SW 1/4 S OF RD
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 925/ 61
TAX: $123.35 FEES: $0.62
TOTAL: $123.97
------------------------
1008 340 0003000
Receipt # 2025 - 7714
HUTCHISON JAMEY G
TRACT IN NE COR W 1/2 SE 1/4
NW 1/4
S/T/R: 34/15/09 DEED BK/PG: 811/ 609
TAX: $120.55 FEES: $0.60
TOTAL: $121.15
------------------------
0908 342 B 0013000
Receipt # 2025 - 7764
IRWIN DORIS ESTATE
PT LOTS 6-7-11
PLYLER & RAY SUB
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 779/ 547
TAX: $551.92 FEES: $2.76
TOTAL: $554.68
------------------------
1304 203 A 0029000
Receipt # 2025 - 7774
IVEY JOY G ESTATE
PT LOT 116
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 269/ 98
TAX: $1,268.32 FEES: $6.34
TOTAL: $1,274.66
------------------------
1305 214 D 0014001
Receipt # 2025 - 7814
JACKSON BOBBIE J ESTATE
PT LOT 347
MERCER SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 413/ 66
TAX: $1,675.60 FEES: $8.38
TOTAL: $1,683.98
------------------------
1309 292 0030000
Receipt # 2025 - 7848
JAMES CAROLYN ESTATE
LOT NW 1/4 NW 1/4 S OF HWY 12
BUS RT
S/T/R: 29/14/07 DEED BK/PG: 583/ 193
TAX: $158.93 FEES: $0.79
TOTAL: $159.72
------------------------
2105 160 000100H
Receipt # 2025 - 7860
JAMIE PETTIT HUNTING CLUB
PT SEC
*HUNTING & FISHING LEASE*
S/T/R: 16/13/08 DEED BK/PG: LB13/ 646
TAX: $823.88 FEES: $4.12
TOTAL: $828.00
------------------------
1308 282 C 0031000
Receipt # 2025 - 7869
JAMISON DOROTHY
LOT 3 BLK 2
WEATHERLY SUB
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: WB-ZZ/ 361
TAX: $856.52 FEES: $4.28
TOTAL: $860.80
------------------------
1305 214 A 0010000
Receipt # 2025 - 7898
JAMISON LULA PEARL ESTATE
LOTS 7 & 10 BLK 1
COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 257/ 85
TAX: $377.76 FEES: $1.89
TOTAL: $379.65
------------------------
1305 214 A 0011000
Receipt # 2025 - 7899
JAMISON LULA PEARL ESTATE
LOT 11 BLK 1
COLLEGE SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 661/ 641
TAX: $85.61 FEES: $0.43
TOTAL: $86.04
------------------------
1305 214 C 0040000
Receipt # 2025 - 7910
JAMISON ROBERT E
LOT 5 BLK C
PINEHILL SUB
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 933/ 7
TAX: $58.20 FEES: $0.29
TOTAL: $58.49
------------------------
2007 350 0007002
Receipt # 2025 - 7922
JARUGUMALLE VASANTASENA
.16 AC LOT IN S 1/2 SW 1/4
S/T/R: 35/13/07 DEED BK/PG: 889/ 495
TAX: $609.87 FEES: $3.05
TOTAL: $612.92
------------------------
1305 163 E 0016000
Receipt # 2025 - 7925
JAZZY PIES LLC
LOT 12 BLK S
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: LB-14/ 176
TAX: $509.28 FEES: $2.55
TOTAL: $511.83
------------------------
1305 164 B 0018002
Receipt # 2025 - 7926
JAZZY PIES LLC
PT LOT 1 BLK U
16TH SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: LB-14/ 176
TAX: $521.57 FEES: $2.61
TOTAL: $524.18
------------------------
1305 212 D 0003000
Receipt # 2025 - 7956
JENKINS DANIEL P
PT LOT 186
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 799/ 696
TAX: $832.22 FEES: $4.16
TOTAL: $836.38
------------------------
1909 290 0010000
Receipt # 2025 - 7973
JENKINS RICHARD EST
S 1/2 NW 1/4 LESS TRACT W S &
PT NE 1/4 SW 1/4 LESS HWY
S/T/R: 29/13/06 DEED BK/PG: 825/ 369
TAX: $177.46 FEES: $0.89
TOTAL: $178.35
------------------------
1305 214 C 0002001
Receipt # 2025 - 7979
JENKINS VAKNECIA S
LOT 13 & S 1/2 LOT 14
PINEHILL ADDN #2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 899/ 402
TAX: $72.61 FEES: $0.36
TOTAL: $72.97
------------------------
1302 040 0025000
Receipt # 2025 - 7991
JERNIGAN WILLIAM
TRACT SE 1/4 SE 1/4 E RD
S/T/R: 4/14/07 DEED BK/PG: 903/ 328
TAX: $78.86 FEES: $0.39
TOTAL: $79.25
------------------------
1302 030 0022001
Receipt # 2025 - 7993
JERNIGAN WILLIAM D ETUX BRANDY M
PT SW 1/4 SW 1/4
S/T/R: 3/14/07 DEED BK/PG: 783/ 632
TAX: $39.65 FEES: $0.20
TOTAL: $39.85
------------------------
1309 301 0002000
Receipt # 2025 - 7994
JERNIGAN WILLIAM ETUX BRANDY
LOT NE 1/4 NE 1/4 ON N/S HWY
12
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 835/ 138
TAX: $1,033.25 FEES: $5.17
TOTAL: $1,038.42
------------------------
1304 201 B 0077000
Receipt # 2025 - 8014
JOBE SANDRA
LOT 3
J D SHANKS SUB
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 759/ 527
TAX: $82.64 FEES: $0.41
TOTAL: $83.05
------------------------
1307 350 0010008
Receipt # 2025 - 8034
JOHNSON AUBREY J III ETUX ALLISON
PT E 1/2 NW 1/4
S/T/R: 35/14/07 DEED BK/PG: 867/ 131
TAX: $1,972.42 FEES: $9.86
TOTAL: $1,982.28
------------------------
1205 220 0008000
Receipt # 2025 - 8050
JOHNSON ELBERT F III & MCCLAIN CARLEY R
PT SW 1/4 SW 1/4 S OF RD
S/T/R: 22/14/08 DEED BK/PG: 855/ 296
TAX: $479.29 FEES: $2.40
TOTAL: $481.69
------------------------
2002 030 0021002
Receipt # 2025 - 8059
JOHNSON GEORGE ALLEN ESTATE
LOT IN NW 1/4 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/07 DEED BK/PG: 519/ 100
TAX: $202.48 FEES: $1.01
TOTAL: $203.49
------------------------
2002 030 0030000
Receipt # 2025 - 8060
JOHNSON GEORGE ESTATE
LOT N 1/2 NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 3/13/07 DEED BK/PG: 789/ 581
TAX: $80.34 FEES: $0.40
TOTAL: $80.74
------------------------
1109 310 0004000
Receipt # 2025 - 8063
JOHNSON HARRIET BUCHANAN ET AL
S 1/2 S 1/2 NW 1/4 & N 1/2
SW 1/4 & NW 1/4 SE 1/4
S/T/R: 31/14/09 DEED BK/PG: 727/ 163
TAX: $103.70 FEES: $0.52
TOTAL: $104.22
------------------------
1305 211 A 0035000
Receipt # 2025 - 8073
JOHNSON JESSICA P
LOT 16 BLK 2
SUNRISE ADDN 2
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 755/ 270
TAX: $417.14 FEES: $2.09
TOTAL: $419.23
------------------------
1301 020 0009000
Receipt # 2025 - 8078
JOHNSON JOHNNIE DEAN ESTATE
TRACT SE 1/4 NW 1/4
S/T/R: 2/14/07 DEED BK/PG: 281/ 505
TAX: $78.77 FEES: $0.39
TOTAL: $79.16
------------------------
1308 281 A 0042000
Receipt # 2025 - 8085
JOHNSON KENNETH
LOT 25 BLK C
CHEROKEE HEIGHTS SUB #2
S/T/R: 28/14/07 DEED BK/PG: 729/ 125
TAX: $580.28 FEES: $2.90
TOTAL: $583.18
------------------------
1008 340 0008003
Receipt # 2025 - 8088
JOHNSON KIPTON
PT SE 1/4 SW 1/4
S/T/R: 34/15/09 DEED BK/PG: 937/ 270
TAX: $48.69 FEES: $0.24
TOTAL: $48.93
------------------------
0908 274 B 0022000
Receipt # 2025 - 8089
JOHNSON LANELLE TURNBOW
LOT SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 27/15/08 DEED BK/PG: 529/ 530
TAX: $41.48 FEES: $0.21
TOTAL: $41.69
------------------------
1301 020 0012003
Receipt # 2025 - 8104
JOHNSON MABLE *EST*
PT OF SE 1/4 NW 1/4 SOUTH OF
NATCHEZ TRACE ROAD
S/T/R: 2/14/07 DEED BK/PG: 653/ 126
TAX: $143.35 FEES: $0.72
TOTAL: $144.07
------------------------
1802 090 0005000
Receipt # 2025 - 8105
JOHNSON MARGARET ESTATE ET AL
TRACT S 1/2 NW 1/4
S/T/R: 9/13/05 DEED BK/PG: 601/ 146
TAX: $350.56 FEES: $1.75
TOTAL: $352.31
------------------------
0908 341 A 0028000
Receipt # 2025 - 8108
JOHNSON MICHAEL ETUX RHONDA ETAL
TRACT IN SW 1/4 NE 1/4
S/T/R: 34/15/08 DEED BK/PG: 923/ 175
TAX: $296.23 FEES: $1.48
TOTAL: $297.71
------------------------
0203 070 0002003
Receipt # 2025 - 8126
JOHNSTON BRENDA G & JARRETT VICKIE J
PT W 1/2 NE 1/4 NE 1/4 & PT
SE 1/4 NE 1/4 N & E OF RD
S/T/R: 7/16/08 DEED BK/PG: 555/ 43
TAX: $121.55 FEES: $0.61
TOTAL: $122.16
------------------------
0302 040 0004000
Receipt # 2025 - 8142
JOLLY TIMOTHY SCOTT
NW 1/4 NW 1/4 W OF RD
S/T/R: 4/16/07 DEED BK/PG: 573/ 49
TAX: $220.40 FEES: $1.10
TOTAL: $221.50
------------------------
1305 161 0016001
Receipt # 2025 - 8146
JONES AUDREY R
PT BLK EE
16 SEC LAND
S/T/R: 16/14/07 DEED BK/PG: 541/ 111
TAX: $127.14 FEES: $0.64
TOTAL: $127.78
------------------------
1806 130 0010000
Receipt # 2025 - 8156
JONES BRADY C
TRACT IN SE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 13/13/05 DEED BK/PG: 883/ 462
TAX: $663.18 FEES: $3.32
TOTAL: $666.50
------------------------
1803 060 0010001
Receipt # 2025 - 8166
JONES CHARLES E
PT W 1/2 E 1/2 SE 1/4 S OF RD
S/T/R: 6/13/05 DEED BK/PG: 547/ 255
TAX: $293.84 FEES: $1.47
TOTAL: $295.31
------------------------
1803 070 0002001
Receipt # 2025 - 8167
JONES CHARLES E
PT NW 1/4 NE 1/4 NE 1/4
S/T/R: 7/13/05 DEED BK/PG: 547/ 255
TAX: $36.50 FEES: $0.18
TOTAL: $36.68
------------------------
1309 300 0031000
Receipt # 2025 - 8168
JONES CHARLES E ESTATE
PT S/E OF E 1/2 OF SE 1/4
NE 1/4 & PT N/E OF E 1/2 OF
NE 1/4 SE 1/4
S/T/R: 30/14/07 DEED BK/PG: 655/ 191
TAX: $1,125.89 FEES: $5.63
TOTAL: $1,131.52
------------------------
1304 203 A 0018000
Receipt # 2025 - 8173
JONES CHRIS
PT LOT 318
KOSCIUSKO LAND CO INC
S/T/R: 20/14/07 DEED BK/PG: 895/ 9
TAX: $192.69 FEES: $0.96
TOTAL: $193.65
------------------------
1305 212 BB 0001000
Receipt # 2025 - 8183
JONES ERIC
PT LOT 28
MERCER
S/T/R: 21/14/07 DEED BK/PG: 813/ 119
TAX: $1,033.81 FEES: $5.17
TOTAL: $1,038.98
------------------------
1305 214 B 0046000