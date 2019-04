911 Calls 041119

3-01-19

12:25 am, W Adams St, Med call EMS, KFD

2:44 am, McBride St, Ethel, Med call, EMS

11:39 am, AR 4102, Sallis, Med call, EMS, ASO, Coroner

12:30 pm, Veterans Memorial Dr, MVA, KPD

2:50 pm, Town Rockport Rd, McCool, Disturbance, ASO

2:58 pm, Hwy 12W, Kosy, MVA, KPD, KFD, ASO

5:12 pm, AR 1169, Kosy, Med call, EMS, ASO

5:28 pm, Veterans Memorial Dr, MVA, KPD, KFD, EMS

5:28 pm, Hwy 35N, West, MVA,ASO, MHP, ACFD, EMS

5:48 pm, Knox Rd, Disturbance, KPD, EMS

8:56 pm, Main St, Ethel, Med call, EMS

9:26 pm, AR 4173, Domestic, ASO

3-02-19

2:45 am, Veterans Memorial Dr, Med call, EMS, KFD

5:42 am, Wellington Dr, Med call,EMS, KFD

11:14 am, AR 3022, Disturbance, ASO

11:47 am, E Adams St, disturbance, KPD

12:12 pm, S Huntington St, MVA, KPD

2:51 pm, Aponaug Rd, Fire alarm, KFD

9:51 pm, AR 3024, Kosy, MVA, ASO, ACFD, EMS

3-03-19

12:15 am, E Adams St, Domestic, KPD

1:15 am, AR 5217, Ethel, Med call, EMS

10:03 am, AR 3041, Kosy, Med call, EMS, ASO, Coroner

10:08 am, Autumn Ridge, Med call, EMS

10:51 am, Southeast St, Disturbance, KPD

12:21 pm, AR 4167, Sallis, Smoke in house, ACFD

5:17 pm, James H Meredith St, Fight, KPD

6:31 pm, Hwy 12W, McAdams, B & E, ASO

3-04-19

12:18 am, AR 4022, Kosy, Med call, EMS

1:10 am, F St, Attempted B & E, KPD

4:59 am, S Huntington St, Med call, EMS, KFD, KPD

6:13 am, Hwy 14W, Kosy, Car vs deer, ASO

1:33 pm, Hwy 35N, West, MVA, ASO, MHP

2:52 pm, Autumn Ridge Dr, Med call, EMS

5:41 pm, Hwy 35S, Disturbance, ASO

7:39 pm, E Adams St, Disturbance, KPD

10:19 pm, Cedar Ln, Kosy, Med call, EMS

11:24 pm, AR 4967, McAdams, Med call, EMS

3-05-19

12:15 am, E Adams St, Domestic, KPD

6:07 am, James H Meredith St, Med call, EMS

10:18 am, Smythe St, Med call, EMS

12:57 pm, Hwy 12E & E Jefferson St, MVA, KPD, KFD

5:14 pm, AR 4045, Sallis, Disturbance, ASO

5:27 pm, 2nd Ave, Med call, EMS, KFD

5:37 pm, N Natchez St, Disturbance, KPD

5:43 pm, N Jackson St, Domestic, KPD

7:05 pm, AR 1022, Kosy, Med call, EMS

10:46 pm, S Natchez St, Disturbance, KPD, EMS, KFD

10:54 pm, Love St, Vehicle B & E, KPD

3-06-19

10:08 am, E Jefferson St, Med call, EMS, KFD, KPD

4:39 pm, Hwy 12W, Kosy, Disturbance, KPD

7:09 pm, AR 5131, Grass fire, ACFD, Forestry

10:46 pm, AR 5229, Med call, EMS

3-07-19

9:03 am, Dr. M L King Drive & Fenwick St, MVA, KPD, KFD, EMS

3-08-19

8:08 am, Veterans Memorial Dr, Disturbance, KPD, EMS

9:13 am, Hwy 19N, West, Med call, EMS

11:27 am, Hillview Dr, Med call, EMS

12:03 pm, 2nd Ave, Med call, EMS, KFD, KPD

12:40 pm, Tipton St, Medical alarm, EMS, KFD, KPD

12:50 pm, AR 5212, Ethel, Med call, EMS

2:37 pm, 35 Bypass, MVA, KPD, KFD

3:10 pm, S Natchez St, MVA, KPD

3:56 pm, Hwy 12W, MVA, KPD, KFD

6:40 pm, Autumn Ridge, Fire alarm, KFD

3-09-19

1:45pm, AR 3041, Med call

EMS

5:05 pm, AR 1167, Domestic, ASO

6:16 pm, W South St, Disturbance, KPD

6:53 pm, 35 Bypass, Vehicle fire, KFD, KPD

3-10-19

1:06 am, AR 4167, Sallis, MVA, ASO

10:37 am, Hwy 407, McCool, Disturbance, ASO, EMS

1:30 pm, Shady Oaks Dr, Med call, EMS

3:19 pm, Fairground St, Theft, KPD

4:04 pm, N Natchez St, Assault, KPD, KFD, EMS

7:02 pm, Hwy 12W, Kosy, Med call, EMS

9:45 pm, Hwy 35S, Armed robbery, ASO

3-11-19

3:42 am, Hwy 12W, Med call, EMS, KFD

11:52 am, 35 Bypass, Fight, KPD

4:38 pm, Wildwood Apts, Med call, EMS, KFD, KPD

6:02 pm, E Adams St, Domestic, KPD

6:09 pm, Westhaven Dr, Domestic, KPD

8:07 pm, Fairground St, Disturbance, KPD

9:33 pm, AR 3032, Disturbance, ASO

9:51 pm, Autumn Ridge, Disturbance, KPD

10:18 pm, Autumn Ridge, Med call, EMS

3-12-19

5:38 am, Love Rd, Fire alarm, KFD

6:09 am, Hwy 12E, Med call, EMS, ASO

8:12 am, Smythe St, Med call, EMS, KFD, KPD

12:45 pm, S Natchez St, B & E, KPD

12:49 pm, AR 5212, Ethel, Med call, EMS

1:59 pm, Autumn Ridge, Fire alarm, KFD

7:12 pm, W Adams St, Med call, EMS, KFD, KPD

10:25 pm, Dr. Martin Luther King Drive, Med call, EMS

3-13-19

12:56 am, Simmons Aly, Med call, EMS, KPD

6:19 am, Fairground St, House fire, KFD, KPD, K W & L, EMS

6:46 am, Hwy 12E, Ethel, Med call, EMS

9:35 am, Valley Cr, Medical alarm, EMS, KPD

9:44 am, AR 5045, Medical alarm, EMS, ASO

10:10 am, Autumn Ridge, Med call, EMS

11:13 am, AR 5212, Ethel, Med call, EMS

3:24 pm, Hwy 19S, Kosy, Med call, EMS

3-14-19

1:06 am, AR 3120, Disturbance, ASO

5:36 am, James H Meredith St, Med call, EMS

7:06 am, Autumn Ridge Dr, Med call, EMS

11:57 am, AR 3009, West, Fire in wall, ACFD

2:05 pm, Hwy 35S, Kosy, Med call, EMS, ASO

3:03 pm, James H Meredith St, MVA, KPD

3:55 pm, Hwy 12W & Dr. M L King Drive, MVA, KPD, KFD, EMS

5:13 pm, Hwy 19S, Domestic, ASO

6:17 pm, AR 2101, Ethel, Med call, EMS

3-15-19

9:43 am, AR 4101, Sallis, Med call, EMS

11:00 am, Autumn Ridge Dr, Med call, EMS

12:05 pm, Hwy 19N, West, MVA, ASO, MHP, ACFD, EMS

1:15 pm, W Jefferson St, Fight, KPD

1:33 pm, Hwy 12W, MVA, KPD, KFD

5:38 pm, Lucas St, Domestic, KPD

6:57 pm, Hwy 12W, Med call, KPD, KFD, EMS

8:26 pm, Lucas St, Domestic, KPD

8:28 pm, S Natchez St & Love Rd, MVA, KPD, KFD, EMS

9:36 pm, Yorkshire Dr, Med call, EMS

3-16-19

12:09 am, Wellington Cv, Domestic, KPD

10:50 am, James H Meredith St, Med call, EMS, KFD, KPD

12:20 pm, Hwy 12E, MVA, KPD, KFD

12:31 pm, Parkway Plza, Fight, KPD

2:36 pm, Natchez Trace Pkwy, MVA, ASO, EMS, ACFD, NTP Rangers

10:11 pm, James H Meredith St, Med call, EMS, KPD

3-24-19

3:08 am, Hwy 43S, Kosy, MVA, ASO, MHP, EMS, ACFD

3:19 am, Hwy 12W, MVA, ASO

9:13 am, AR 4002, Goodman, Grass fire, ACFD

10:54 am, Jeffery St, Med call, EMS

2:57 pm, Hammond Cr, Disturbance, KPD

3:29 pm, Hammond Cr, Disturbance, KPD

5:23 pm, AR 4211, Sallis, Grass fire, ACFD

3-25-19

10:17 am, James H Meredith St, Med call, EMS, KPD

4:30 pm, AR 1006, Carthage, MVA, ASO, ACFD, EMS

3-26-19

7:12 am, N Huntington St, Fight, KPD

7:16 am, S Natchez St, Disturbance, KPD

8:02 am, Autumn Ridge, Med call, EMS

8:14 am, Clark Rd, B & E, KPD

5:47 pm, AR 4121, Sallis, B & E, ASO

11:17 pm, S Natchez St, Disturbance, KPD

11:29 pm, Hwy 14E, Med call, EMS, ASO

3-27-19

12:27 am, AR 4173, Disturbance, ASO

6:44 am, AR 5016, Med call, EMS

7:54 am, Hickory St, Kosy, Med call, EMS, KPD

3-28-19

4:27 am, AR 5006, Ethel, Med call, EMS

7:08 am, Tipton St, Disturbance, KPD

8:03 am, Pecan Blvd., Med call, EMS, KFD, KPD

12:55 pm, AR 1162, Kosy, Woods fire, ACFD

3:13 pm, Autumn Ridge Dr, Med call, EMS

4:15 pm, N Natchez St, Med call, EMS, KFD

5:56 pm, Lamp St, Ethel, Disturbance, ASO

7:23 pm, St Matthew St, 1 car MVA, KPD, KFD

8:04 pm, Maple St, Kosy, Carport on fire, KFD, KPD

8:11 pm, James H Meredith St, Med call, EMS, KPD

8:38 pm, Hwy 12W, MVA, KPD, KFD, EMS

3-29-19

6:25 am, Hwy 12W, Med call, EMS

10:26 am, Hwy 43N & AR 3217, MVA,ASO, MHP, EMS, ACFD, Coroner

1:31 pm, Knox Rd, Med call, EMS, KFD, KPD

1:35 pm, W Adams St, B & E, KPD

4:48 pm, Cannonade St, B & E, KPD

5:22 pm, Veterans Memorial Dr, Fire alarm, KFD, KPD

5:43 pm, Highland Dr, Med call, EMS, KFD, KPD

8:44 pm, Hwy 12E, Kosy, MVA, KPD, KFD

10:06 pm, Cannonade St, Disturbance, KPD

10:26 pm, Clark Rd, Kosy, Med call, EMS, KFD

3-30-19

1:07 am, AR 4173, Kosy, Med call, EMS

10:41 am, S East St, Med call, EMS, KPD

10:52 am, Hwy 35S, MVA, ASO, MHP, ACFD

5:00 pm, Veterans Memorial Dr, Med call, EMS

6:00 pm, James H Meredith St, Med call, KPD, EMS

7:54 pm, Hwy 12E, Ethel, Med call, ASO, EMS

8:45 pm, Arena Rd, Disturbance, KPD

10:28 pm, Hammond Cr, Theft, KPD

3-31-19

4:13 am, AR 5015, Med call, EMS

10:20 am, AR 5212, Ethel, Med call, EMS

10:35 am, AR 2120, MVA, ASO, ACFD, EMS

2:14 pm, Dr. M L King Drive, Domestic, KPD

4:39 pm, AR 2201, Kosy, Disturbance, ASO

8:41 pm, E Adams St, Domestic, KPD